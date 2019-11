Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio notte tranquilla Venezia senza picchi di marea nei allarmi per il maltempo dopo l’acqua alta record di martedì comincerà la vera e propria dei danni provocati a monumenti alberghi abitazioni non tutte ancora le spalle però le previsioni parlano di un picco significativo quest’oggi 125 centimetri sul Medio mare il premier Giuseppe Conte che ha trascorso la notte in laguna assicurato che per Venezia c’è un impegno a 360° c’è una situazione drammatica in una città unica ci dobbiamo essere nessuno resterà solo il Presidente del Consiglio il premier ha anche fatto sapere che in consiglio dei ministri quest’oggi sarà adottato il decreto che dichiara lo Stato d’emergenza per la città Lagunare Il Ristoro dei danni sarà fino a 5euro per i privati e €20000 per i commercianti sul Mosè il ministro di Michele spiegato che L’obiettivo è completarlo entro il 2021 militari della Guardia di Finanza di Busto Arsizio hanno arrestato l’ex eurodeputata di Forza Italia Lara Comi l’amministratore delegato dei supermercati Tigros Paolo orrigoni entrambi ai domiciliari e il dirigente di AFOL metropolitana Giuseppe Zingale in carcere agli arresti riguardano un nuovo filone dell’indagine mensa dei poveri che il 7 maggio porta 43 misure cautelari eseguite tra gli altri nei confronti dell’ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello del consigliere Lombardo azzurro Fabio altitonante dell’allora candidato europee consigliere comunale in quota Forza Italia Pietro Comi secondo l’ordinanza di arresto avrebbe sfruttato il proprio ruolo pubblico per ottenere il massimo vantaggio in termini economici è stato fissato per domani alle 15Almese l’incontro su arcelormittal con i sindacati dei metalmeccanici Fiom CGIL Fim Cisl e uilm Uil e l’azienda sulla procedura di retrocessione dei rami d’azienda ieri sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti di Forza Italia per reintrodurre lo scudo penale per le silvae Conte annunciato una battaglia legale durissima per il ministro patuanelli L’azienda non rispetta il piano concordato Cambiamo argomento Facebook entra ufficialmente nel mondo dei pagamenti digitali la società ha annunciato il lancio di Faye destinato agli utenti che usano l’ecosistema di App la società guidata da Mark Zuckerberg c’è Facebook Messenger Instagram e WhatsApp e che fa sapere l’azienda offrirà alle persone esperienza di pagamento comoda sicura è coerente tra tutte le applicazioni Facebook lei debutterà questa settimana negli Stati Uniti per poi diffondersi in altri paesi e potrà essere utilizzato per fare acquisti effettuare donazioni o trasferire denaro è tutto della redazione Vi auguro un buon proseguo

