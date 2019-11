Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una notte tranquilla Venezia quella appena trascorsa senza picchi di marea allarmi per il maltempo la città dopo 40 ore da incubo ha potuto tirare il respiro oggi la laguna si è svegliata con il sole ci hanno riempito temperatura più rigida perché lo sciroppo non c’è dopo l’emergenza per la mareggiata che ha creato gravi danni ai monumenti abitazioni alberghi comincia una vera e propria conta dei danni non tutto è ancora alle spalle però perché se ieri sera la massima si è fermata sotto gli 80 cm le previsioni parlano oggi di un altro Picco significativo 125 cm sul Medio mare con possibilità che le zonecome sta Marco Sì il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano coi colleghi di Busto Arsizio arrestato all’Euro deputata di Forza Italia Laura Famila di dei supermercati Tigros Paolo Rigoni entrambi ai domiciliari e Ige di affolla metropolitana Giuseppe Zingale in carcere in un filone dell’indagine mensa dei poveri l’ordinanza è stata firmata dal gip Raffaella Mascarino e chiesta dai PM Silvia Bonardi Luigi fumo e Adriano Scudieri per accuse a vario titolo di corruzione finanziamento illecito e truffa il presidente siriano bashar al-assad ha in una intervista la TV di Stato russa accusava gli Stati Uniti di petrolio siriano di essere un paese il cui sistema politico si basa sulle bande criminali lo riporta l’agenzia interfax il presidente siriano Inoltre sostiene senza preseuna prova che tramite le mesurier electa 007 britannico tra i fondatori del gruppo di soccorritori capi bianchi siriani trovato morto lunedì su abitazione Istanbul sia stato ucciso Su ordine della CIA gli scontri a Montero Eva cani nel dipartimento di Santa Cruz in Bolivia hanno provocato ieri due morti per arma da fuoco queste vittime uccise Durante gli scontri tra manifestanti e polizia salito a 10 il bilancio dei morti durante oltre tre settimane di proteste nel paese lo ha riferito il direttore dell’Istituto di indagini Forense Andrea Flores ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa