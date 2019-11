Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli una notte tranquilla Venezia quella trascorsa senza picchi di marea ne allarme prima il tempo oggi a Palazzo Chigi straordinario per la dichiarazione dello stato di emergenza 16:30 per Venezia cioè un impegno a 360° c’è una situazione drammatica in una città unica ci dobbiamo essere lo ha detto il premier Conte uscendo dall’hotel quale ha dormito stanotte la domanda se L’impegno per finire il Mose basterà oggi lo dirò che non ho mai preso ha avuto conseguenze con a Fallen a società a me collegate che non esistono se mi chiedono perché dicono questo posso dire che eri tu che facevi loro concosì laura.com in una conversazione intercettata mentre parla con l’avvocato Bergamaschi sua collaboratrice fa riferimento a €17000 che avrebbe ottenuto da affolla contrattazione del 9 maggio dopo che sono Mary e mezzo nella Marti indagine si trova nell’ordinanza cautelare Russia riconosce Giannina come presidente ad interim della Livia ma tiene conto del fatto che nel momento in cui sta aperta per questo incarico non c’era il quorum necessario in parlamento lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri e rehab citato dall’agenzia Ria novosti venerdì 15 novembre primo capitolo di notte viviate progetto discografico dedicato alle canzoni di Francesco Guccini arrangiate da Mauro Pagani e ti avrà un seguito Nel 2020 interpretare 12 brani del repertorio del cantautore ci sono Gucci come Giuliano Sangiorgi Malika Ayane LigabueSamuele Bersani Luca Carboni Manuel Agnelli altri nomi della canzone italiana Gaeta anche l’inedito Natale a pavana ha cantato dallo stesso Guccini ed è tutto per ora dall’area appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa