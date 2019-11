Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 14 novembre in studio Giuliano Ferrigno maltempo a Venezia notte tranquilla senza picchi di marea nei allarmi che anche questa mattina a livello del mare si è fermata 113 cm tubo da 40 record di martedì comincerà la vera e propria conta dei danni ai monumenti alberghi abitazioni il premier Giuseppe Conte che ha trascorso la notte in laguna assicurato che per Venezia c’è un impegno a 360° c’è una situazione drammatica in una città unica ci dobbiamo essere nessuno resterà da solo e premere anche fatto sapere che oggi in consiglio dei ministri tra adottato il decreto che dichiara lo stato di emergenza per la città Lagunare Il Ristoro dei danni sarà fino a €5000 per i privati e €20000 per i commercianti ministro De Micheli ha spiegato che L’obiettivo è completarlo entro il 2021 Elisabettail supercommissario per l’opera il comune fa slittare in un mese il pagamento della Tari la cronaca un medico di 65 anni in servizio all’ospedale di Manfredonia in provincia di Foggia è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di 5 pazienti tute dai 30 ai 40 anni il provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Foggia è stato eseguito dalla polizia per 5 episodi avvenuti tra il 2004 e 2019 domiciliari ha ricevuto anche il divieto di esercitare la professione medica per sei mesi nuovo monito di Papa Francesco la Chiesa Cattolica negli ultimi decenni in seguito alle esperienze drammatiche vissute il suo corpo ha raggiunto una viva consapevolezza della gravità degli abusi sessuali su minori e delle loro conseguenze Bergoglio sottolinea che l’uso della tecnologia digitale per organizzare commissionario e partecipa abusi su minori al distanza in rapida crescita e servono iniziative concrete urgenti per contrastarlo bisogna contrastare concludi il pontefice con la massima decisione questi crimini e sviluppare una prevenzioneultima notizia in chiusura Il ragazzo che compie atti di bullismo che non modifica i propri comportamenti dopo un percorso di rieducazione potrebbe essere allontanato dalla famiglia dal tribunale dei minori fidato di una casa-famiglia e quanto prevede per i casi più gravi di bullismo la legge che la commissione giustizia della camera ha approvato e che arriverà in aula lunedì prossimo la legge istituisce anche il numero verde 114 televitto è tutto grazie per averci seguito climi un se tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa