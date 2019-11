Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano di governo nella camera la questione di fiducia sul DL relativa al riordino dei Ministeri l’ho annunciato all’assemblea di Montecitorio il ministro per i rapporti con il Parlamento conferenza dei capigruppo stabilirà il proseguo dei lavori la cronaca i militari della Guardia di Finanza di Milano e di Busto Arsizio hanno arrestato l’ex deputata di Forza Italia Lara Comi l’amministratore delegato dei supermercati Tigros Paolo orrigoni è il direttore generale di AFOL metropolitana Giuseppe Zingale vrs riguarda un nuovo filone di indagine mensa dei poveri che il 7 maggio porto a 43 misure cautelari eseguite dagli altri nei confronti dell’ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello nel consigliare Lombarda azzurro Fabio altitonante dell’allora candidato alle europee consigliere comunale in quota Forza Italia Pietrosorella come in secondo l’ordinanza di arresto avrebbe sfruttato il proprio ruolo pubblico per ottenere il massimo vantaggio in termini economici essere un accordo tra Israele e fazioni Armate palestinesi per un cessate il fuoco immediato a Gaza è stato raggiunto nella notte grazie alla mediazione dell’Egitto in base alla tua delle ostilità sono state interrotte alle 5:30 ora locale le 4:30 in Italia Anche se le sirene d’allarme hanno Continua a suonare in alcune città israeliane gli abitanti delle zone vicino alla striscia di Gaza sono stati invitati a restare in prossimità dei rifugi prima della tregua erano proseguiti lanci di Razzi da Gaza e i raid israeliani che hanno fatto 34 morti in due giorni l’ultima notizia in chiusura nuova sconfitta legale per il presidente americano Donald Trump La Corte d’Appello di Washington ha respinto un ricorso perché forse riesaminata la decisione di secondo grado catalizza la commissione di sorveglianza della camera a chiedere le sue dichiarazioni dei redditi degli ultimi otto anni sono cominciato intanto alla camera alle disposizioni nell’ambito della fase pubblica dell’indagine che potrebbe portare apigment di Trump per l’Ucraina Gate è tutto grazie per averci seguito negli USA tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa