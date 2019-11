Ultime Notizie Roma del 14-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno un’apertura ancora il maltempo a Venezia subito un decreto Dopo la grande marea che ha messo in ginocchio la città nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte sicura che c’è un impegno a 360° nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri adottato il provvedimento che dichiara lo Stato d’emergenza per la città Lagunare nella fase più immediata Il Ristoro dei danni sarà fino a €5000 per i privati €20000 per i commercianti il comune dispone lo slittamento del pagamento della Tari dal direttore dell’agenzia Del Demanio Elisabetta Spitz Sara supercommissario per il la ministra De Micheli dichiara obiettivo è averlo Pronto nel 2021 Di Maio afferma il modo è nato vecchio ma va terminato allarme intanto maltempo in Alto Adige fino ala cronaca la procura di Roma ha chiesto il giudizio immediato per Finnegan Lee helder Christian Gabriel Natale accusati del concorso in omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello avvenuto la notte del 26 luglio scorso I magistrati di Piazzale Clodio hanno chiuso le indagini due studenti americani sono accusati anche di tentata estorsione Resistenza pubblico ufficiale e lesioni il giudizio immediato consente di processo direttamente davanti alla Corte d’Assise saltando la fase del udienze preliminari argomento arcelormittal Italia sta lasciando lo stabilimento di Taranto senza avere pagato le aziende dell’indotto avverte il presidente di Confindustria della città Pugliese Antonio Marinaro che ha incontrato oggi il ministro Stefano patuanelli fino a lettera inviata anche al Presidente della Repubblica premier i crediti delle aziende dell’indotto gravano tutti sulle spalle di 6000 persone imprenditori lavoratori e famiglie Così sottolinea la lettera non siamo nelle condizioni di garantire il pagamento degli stipendi dei nostri dipendenti la politica kiwivittime di Venezia il dramma dell’ilva preferisce guardarsi gli affari suoi conosce la strada il movimento non lo piangerà così il capo politico Luigi Di Maio in un post dove aggiunge il movimento lavora per cambiare il paese è aperta Bassano Alimentando retroscena su qualche giornale compiacente sapevamo bene aggiunge il leader pentastellato ti sarebbe potuto succedere se più i suoi interessi poi conclude niente da fare il gioco degli altri del sistema può accomodarsi in un partito essere in chiusura nonostante il cessate-il-fuoco annunciato tra israeliani e palestinesi ancora lanci di Razzi da Gaza verso le zone Sud dello Stato laico Dove sono risuonati gli allarmi due dei razzi sono stati intercettati da sistema di difesa Iron l’esercito israeliano conferma alla fine dell’operazione cintura nera di questi giorni affermando di aver raggiunto io con un duro colpo alla jihad e facendo sapere che ora il focus sarà rivolto al nord alle minacce degli alleati dell’Iran Intanto il neo Ministro della Difesa Bennet spiega che per i militari ci saranno nuove regoleoperare a piena latitudine e senza restrizioni è tutto in questa edizione diamo la linea alla regia Buon proseguimento sulle nostre frequenze

