Ultime Notizie Roma del 14-11-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale sabato 14 novembre Buongiorno dalla relazione da Francesco Vitale in studio sono stati 40902 ieri contagiati dal coronavirus 550 alle vittime e c’è anche un nuovo record di tamponi a 254908 m rapporto tra positivi e test resta costante al 16% aumentano di 60 i pazienti in terapia intensiva nel periodo 22 ottobre 4 novembre l’indice di trasmissibilità RT calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,40 in discesa Quindi rispetto al 1,7 precedente si riscontrano valori medi di RT superiore 1,25 nella maggior parte delle regioni il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza con questi due nuove zone rosse campagne toscane tre arancioni emilia-romagna friuli-venezia Giulia e Marche so che stiamo chiedendo ancora sacrifici ha scritto ma non c’è altra strada il governatore Campania De Luca attacca il governogenera caos meglio vada a casa telefonata ieri sera tra il premier italiano Giuseppe Conte il presidente eletto americano Joe biden i due hanno tracciato una prima road map per la futura Cooperazione anche in vista della Presidenza del G20 nel 2021 in cima all’agenda la lotta lavanderia La ripresa economica e rafforzamento dei rapporti nel contesto europeo e transatlantico e cambiamento climatico intanto biden ha invitato anche la Giorgia a portando 306 numero dei grandi elettori contro 232 di Trump che perde l’ennesimo ricorso al voto questa volta in Pennsylvania Donald Trump annunciato l’approvazione di un vaccino per il coronavirus Molto presto sarà disponibile per l’intera popolazione al più presto ad aprile ha detto aggiungendo però che non lo consegnerà New York uno stato sottolineato che non guardarlo immediatamente i suoi cittadini La verità è che la maggioranza degli americani non crei Donald Trump la replica del governatore Andrew Cuomo che ha politicizzato la vendemmia la sanità Ei vaccini decine di già visti sono stati uccisi il Mali dalle forze francesi rende noto lo Stato maggiore di Parigi L’operazione siPortami a chi 180 Km da morti nel centro del paese di intervento condotto dal comando evitar portati si è conclusa dopo qualche ora di combattimenti sul terreno con la neutralizzazione di diverse decine di attivisti annunciano lo Stato Maggiore su Twitter venerdì di prove libere a Valencia si chiudono nel segno della Ducati con la ciliegina del miglior tempo di Jack Miller oggi in programma le qualifiche che potrebbero svolgersi sul bagnato condizioni che non faciliterà il compito di chi deve recuperare posizioni come Valentino Rossi XVIII dopo le prime libere giornata di qualifiche oggi anche in Formula 1 con il cirkus impegnato GP di Turchia la prima giornata di prove libere è stata dominata dalla Red Bull di Max verstappen ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa