Ultime Notizie Roma del 14-11-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio sono stati 40102 lei e i contagi del coronavirus 550 le vittime c’è un nuovo record i tamponi a 250 4908 mentre il rapporto tra positivi e test resta costante al 16% aumentano di 60 i pazienti in terapia intensiva nel periodo 22 ottobre 4 novembre l’indice di trasmissibilità eredi calcolato sui casi di tomatici fare 1,43 in discesa Quindi rispetto al 17 precedente si riscontrano valori medi di RT superiori 1,25 nella maggior parte delle regioni il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ieri sera l’ordinanza con questi tuito due zone rosse Campania e Toscana e tre arancioni emilia-romagna friuli-venezia Giulia e Marche so che stiamo chiedendo ancora sacrifici ha scritto ma non c’è altra strada il governatore Campano De Luca attacca il governo generalemeglio vada a casa telefonata ieri sera tra il premier italiano Giuseppe Conte il presidente eletto americano Joe biden i due hanno tracciato una prima road map per la futura Cooperazione anche in vista della Presidenza italiana del G20 2021 in cima all’agenda la lotta la vendemmia la ripresa economica il rafforzamento dei rapporti nel contesto europeo e transatlantico il cambiamento climatico intanto biden ha conquistato anche la Giorgia portando e 306 numero dei grandi elettori contro 232 di Trump che perde l’ennesimo ricorso sul voto questa volta in Pennsylvania A me dà il numero due di Al Qaeda accusato di essere il cervello degli attentati 1998 l’ambasciata americana in Kenya e Tanzania è stato ucciso in Iran 3 mesi fa da 200 israeliani per conto degli Stati Uniti lo scrive il New York Times con la conferma di fonti di intelligence il leader dell’organizzazione nome di battaglia Abu Muhammad al-mahdi è stato eliminato nelle strade di Teheran due persone su una moto il 7 agosto giorno dell’anniversario della caccole Ambasciata Americana l’incontro con la stampa di Donald Trumpdella risposta della sua Amministrazione al coronavirus ha portato più di una sorpresa tra questa e l’acconciatura del presidente che dal giallo canarino degli ultimi quattro anni e virata verso un signorile grigio argento quasi al le immagini del tram grigio hanno mandato in fibrillazione i social media e non la prova di maturità per gli anni perché ieri ha conquistato la sua prima finale ATP battendo in semifinale a Sofia e la francese Adrian Mannarino ha 19 anni e 89 giorni d’azzurro all’italiano più giovane che si è mai arrivato a giocarsi il titolo nel circuito Maggiore oggi in finale affronterai canadese vasek pospisil ed è tutto anche per queste di buon proseguimento di ascolto

