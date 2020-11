Ultime Notizie Roma del 14-11-2020 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitalini studio Joe biden ha ottenuto 306 grandi elettori mentre Donald Trump si è fermato a 232 sono i dati forniti dalle proiezioni dell’emittente CNN che ha segnato gli ultimi due stati rimasto in bilico La Giorgia è andata al Democratico North Carolina pubblicano i risultati esattamente l’opposto di quello del 2016 quando Trump vinse con 306 elettori contenere di portare sotto controllo la curva di contagio l’obiettivo del governo e dei suoi esperti con l’indice RT che deve essere portato sotto l’uno concentrare il massimo sforzo nel mese in Corso serve a preparare una tale magari con qualche concessione più alle famiglie riaprendo ovunque bar ristoranti che ora sono aperti solo nelle regioni già le si è pur sempre solo fino alle 18 insomma Un natale senza coprifuoco anche se contiene riservate solo a parenti più stretti ancora una primadell’articolato Maxi manovra per il 2021 il testo non ancora definitivo prevede Infatti 243 articoli suddivisi in 21 capitoli dal rinnovo della cassa integrazione al fondo per la proroga delle misure di sostegno per le imprese passando per il blocco licenziamenti fino al 31 marzo alla proroga del congedo di paternità fino al 2021 il valore degli interventi arriva 37,9 miliardi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che entrerà in vigore a partire da domani le regioni Campania e Toscana diventeranno zone rosse mentre Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Marche saranno arancione Napoli circa 100 persone sono scese in strada per protestare andiamo all’estero sono ancora al lavoro per finalizzare i compiti e le modalità della nuova autorità esecutiva libiche e 75 partecipanti al convivio logo politico libico iniziato lunedì scorso a Tunisi sotto gli auspici dell’ONU e quanto emerge dalle dichiarazioni di alcuni membri impegnati all’hotel Four Seasons di Gallarate ed è tutto anche per questebuon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa