Ultime Notizie Roma del 14-11-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus apertura aumenta il numero delle regioni in fascia Rossa Campania e Toscana si aggiungono all’elenco delle regioni ad alto rischio il Molise è l’unica regione italiana classificata a rischio moderato Lazio e Sardegna le due regioni osservate specie di molte città restrizione è l’imitazione gli spostamenti nel weekend e cambiamo argomento record di contagi negli Stati Uniti morti in flessione in Germania oltre milione e trecentomila causa di nuovo coronavirus nel mondo in totale sono stati registrati almeno un milione e trecento 3787 decessi per 53 milioni 380442 casi quasi uno su cinque si è verificato negli Stati Uniti il paese più colpito al mondo con 244345 morti per 10739 per 10 milioni scusate14 casi vengono Brasile con 164737 morti e 5810652 casi in Regno Unito a seguire e voltiamo ancora pagina Trump ha il Presidente americano Donald Trump ha annunciato che da aprile 2021 sarà disponibile per tutta la popolazione americana il vaccino xciterc ricezione di New York dove si dovrà attendere l’autorizzazione del governatore che finora per motivi politici si è rifiutato di collaborare Movimento 5 Stelle Casaleggio non partecipa gli Stati Generali e vanno rispettate decisioni già prese ma base vuole tetto due mandati dice Presidente dell’Associazione rosso che ha declinato l’invito agli Stati Generali pure Ibiza sulle modalità del confronto battaglia nel movimento per la leadership il paese sta vivendo un’emergenza coronavirus veramente con grande responsabilità e dignità che saranno presenti in tutte le fasi che attraverseremo anche nella fase natalizia lo ha detto il Ministro della Difesa Lorenzoa margine della visita a Milano del drive-thru per tampone più grande d’Italia realizzata dall’esercito Aggiungendo che non c’è bisogno di regole per vivere il Natale da fare e da dare alle persone lo fanno da sole perché tutti Siamo seri e responsabili e consapevoli che il nemico si affronta anche attraverso comportamenti individuali quotidiani ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa