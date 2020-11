Ultime Notizie Roma del 14-11-2020 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio oltre 40 mila i contagiati dal covid ieri 550 le vittime nuovo record di tamponi 254000 il rapporto tra positive test e resta costante al 16 per 160 in più i pazienti in terapia intensiva nel periodo 22 ottobre 4 novembre l’indice di trasmissibilità RT calcolato sui casi sintomatici pari a 140 in discesa rispetto alle 1:07 precedente si riscontrano valori medi di RT superiori a 125 nella maggior parte delle regioni il ministro della Salute speranza ha firmato l’ordinanza con cui ha istituito due nuove zone rosse Campania e Toscana e tre arancioni emilia-romagna friuli-venezia Giulia e Marche so che stiamo chiedendo ancora sacrifici ma non c’è altra strada adil governatore Campano De Luca attacca il governo genera caos meglio vada a casa nel post elezioni statunitensi telefonata ieri tra il premier italiano Giuseppe Conte presidente eletto americano Joe biden i due hanno tracciato una prima road map per la futura Cooperazione anche in vista della Presidenza italiana del G20 nel 2021 in cima all’agenda la lotta alla pandemia la ripresa economica dei rapporti nel contesto europeo e transatlantico il cambiamento climatico intanto biden ha conquistato anche la Georgia portando a 306 il numero dei grandi elettori contro i 232 di Trump che perde l’ennesimo ricorso sul voto questa volta in Pennsylvania immigrazione questa notte 199 migranti tra cui 28 donne 31 bambini sono stati riportati in Libia dalla guardia costiera Libica lo scrive su Twitter l’organizzazione internazionale per le migrazioni sottolineando come la Libia non sia un porto sicuro per il ritorno e ribadiamo il nostro appello alla comunità internazionale e alluminioe affinché intraprendono azioni urgenti e concrete per porre fino al ciclo di ritorno e sfruttamento scrive la portavoce di io & migrations a farmi c’è lì è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa