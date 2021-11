Ultime Notizie Roma del 14-11-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale domenica 14 novembre Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno emergenza covid in apertura è preoccupato dall’aumento dei contanti in Italia in vista del Natale il ministro degli Esteri Luigi di ma non ci possiamo permettere di unire le feste con gli esercizi commerciali che non stanno a regime di Chiara nel suo intervento al congresso nazionale di confimpresaitalia in Green Park Spiega ancora il ministro era l’unica soluzione che avevamo evitare di dover chiudere di nuovo le attività economiche e commerciali lo dico con molta franchezza Guardate gli altri Stati europei che hanno meno livello vaccinale di noi stanno inserendo una serie di misure che sono molto più forti delle nostre noi dice faremo tutto quello che serve per lasciare aperto il paese aggiunto Di Maio e ieri la polizia di stato arrestato 3 persone al termine della manifestazione Nancy in pasta di Milano si tratta di un diciottenne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in piazza Duomo con precedenti di polizia di stato in piazza Beccaria per resistenza a pubblico ufficiale minacce e un trentenne Milanese pure lui con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni causate un funzionario di polizia in Piazza Duomo ed è un quarantenne invece entrambi i milanesi sono stati denunciati rispettivamente per Resistenza in prima e manifestazione non preavvisata e porto di un coltellino il secondo in tutto gli agenti hanno identificato 91 persone in Austria scatta domani in lockdown per i non vaccinati contro il covid e quanto è stato deciso Non incontro tra il cancelliere austriaco i governatori delle regioni ai non vaccinati sarà permesso da domani lasciare le proprie case sono per andare a lavorare per i servizi essenziali o per emergenze mediche ieri le autorità sanitarie oltre che hanno registrato un nuovo record di casi con oltre 13.000 contati la decisione non è stata presa a quello leggero ma con i tasti vaccinali che abbiamo fissato 3% della popolazione Siamo bloccati in un circolo vizioso di contatti ha detto il cancelliere austriaco dopo la riunione per i non vaccinati riguarda 2 milioni di persone destra Intanto in vigore per 10 giorni per assicurare il rispetto della misura ci saranno controlli Random Cambiamo argomento di maltempo che sta colpendo duramente in questi giorni il sud della Sardegna un violento nubifragio da questa mattina strade allagate a Cagliari tu ci sei anche in diverse zone del nord della Sardegna in tutta l’isola ai centralini dei Vigili del Fuoco sono stati presi d’assalto per l’acqua è entrata nelle cantine e in moltissime abitazioni nel corso della mattinata allerta della protezione civile che data ieri per gialla diventata arancione è tutto per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa