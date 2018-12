Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dopo le aperture del presidente del consiglio Giuseppe Conte sulla manovra finanziaria Bruxelles pronto a tagliare il deficit è dal 24 percento al 20 4% arrivata la risposta del commissario europeo Pierre moscovici ancora non ci siamo ci sono ancora dei passi da fare Forse da entrambe le parti queste le sue parole proseguono quindi le trattative tra Roma e Bruxelles fiducia nel lavoro del premier da parte dei Beach premier Di Maio e Salvini che ribadiscono teniamo fuori da ciò che avevamo promesso ai cittadini intanto da fonti di governo arriva l’intenzione di approvare due decreti che disciplinerà hanno reddito di cittadinanza e quota 100 per le pensioni in un consiglio dei ministri tra Natale e Capodanno ieri il ministro dell’economia Tria a Bruxellesera fino alla fine dei negoziati Piazza Affari ha chiuso in territorio positivo più Zara 54% con lo spread a 267 punti base ai minimi da settembre dopo l’attentato a Strasburgo in medici attendono ancora ma non credono al miracolo per il giovane reporter italiano Antonio megalizzi colpito da un proiettile alla testa e le condizioni sono irreversibili dicono i medici le amiche che erano con lui la sera dell’attentato sono sotto choc ma sono Salve il killer esce carta sarebbe stato ucciso in un blitz della polizia è stata perquisita anche la casa della sorella a Parigi 5 infermi tra i suoi fiancheggiatori Mentre li disse fa sapere è un nostro soldato il presidente della BCE Mario Draghi ottimista la domanda interna continuo a sostenere l’espansione a spingere gradualmente l’inflazione alla BCE lascia i tassi di interesse invariati che resteranno fermi fino all’estate del 200019 la bici era Investire in bond game portafoglio la scadenza con i titoli nella stessa giurisdizione poi stima al PIL dell’eurozona quest’anno + 1 e 9 * 100 + 7 % il prossimo anno confermato più nel 7% Nel 2020 il PIL pro capite al Sud è la metà di quello del nord ovest porto in chiusura calcio Europa League il Milan non ce l’ha fatta è stato eliminato dai Greci dell’olympiakos che hanno vinto ieri 3 a 1 procede ai sedicesimi di finale tra l’italiano e soltanto la Lazio che è stata sconfitta in casa da entr’acte a Francoforte 2 a 1 allo stadio olimpico della capitale tedeschi primi del girone la Lazio passa come secondo ci sono state tensioni tra tifosi tedeschi e polizia 9000 supporter che hanno sfilato per le vie del centro città lanciando petardi e bombe carta anche tra i passanti 5 le persone fermate è tuttola redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa