Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 10:10

un magistrato del Supremo tribunale federale brasiliana ordinato l'arresto di Cesare Battisti l'ex terrorista di cui l'Italia chiede l'estradizione perché sconti l'ergastolo Secondo i giudici sussiste il pericolo di fuga dell'ex terrorista dei pacchi alla richiesta di arresto è immediatamente esecutiva ha saputo dai media non commenta stata la reazione dell'avvocato di Battisti verifiche Caterpillar di Strasburgo è stato trovato è ucciso in un blitz è scattato 48 ore dopo l'attentato con messo al mercato di Natale della cittadina francese cercate era nel suo quartiere armato è aperto il fuoco contro i poliziotti che hanno risposto uccidendo le sono tenute irreversibili le condizioni di Antonio megalizzi il report in italiano colpito durante l'attacco oggi riapre il mercatino Teatro della strageproseguono le trattative tra Roma e Bruxelles sulla manovra finanziaria Ma nonostante l'apertura del premier Conte che ha offerto di tagliare il deficit dalle 2:00 4% al 20 4% la risposta del commissario europeo moscovici ancora negativa Di Maio Salvini esprimono fiducia nel lavoro del premier e ribadiscono che manterranno quanto promesso ai cittadini il ministro dell'economia Giovanni Tria ancora a Bruxelles e vi resterà finché non si arriverà ad un accordo sulla brexit il 27 leader europei cancellano dalla bozza le conclusioni del vertice sulla brexit il passaggio che avrebbe aperto la strada e le rassicurazioni vincolanti chieste da Teresa mai per far passare la corda Westminster Chiari ti scopo e funzionamento del backstop il meccanismo di garanzia sulle frontiere aperte in Irlanda ma il Regno Unito deve far sapere cosa vuole per la relazione Futura ha detto il presidente della commissione europea Jean Claude junker sport e calcio Europa LeagueMilan è stato eliminato dal Olympiacos battuto in terra greca per 3 a 1 la Lazio anche se è stata sconfitta lo stadio Olimpico dal entrate di Francoforte per 21 ma era già qualificata ai sedicesimi di finale

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa