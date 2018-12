Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale provati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Cesare Battisti deve essere arrestato per evitare il pericolo di fuga in vista di un’eventuale estradizione il nuovo corso voluto dal Jair bolsonaro avuto conseguenze immediate con la vicenda dell’ex terrorista dei pacchi ordinarne il resto con un provvedimento immediatamente esecutivo è stato un magistrato del Supremo tribunale federale brasiliano Luis puzze che ha invece chiesto una decisione collegiale sulla possibilità che un capo di stato annulli la decisione di un suo predecessore sulla concessione dell’estradizione formalmente il giudice ha revocato la misura a favore di Battisti che lui stesso aveva concesso nel ottobre dell’anno scorso la caccia all’Uomo è durata 48 ore Poi a qualche centinaia di metri dal luogo in cui fece perdere le cosecedap aver fatto strage al mercato di natale Cherry cioè chiappe è stato localizzato e neutralizzato la Fuga del terrorista è finita la Giaretta e dove i passanti dietro le transenne applaudono hai più riprese e lungamente i poliziotti impegnati nel blitz è decisivo le pure un’ora dopo la sua morte Lama che l’Agenzia dello Stato islamico ha battuto la rivendicazione dell’isis per una bambina di 7 anni è morta mentre era tutto La custodia delle autorità americane al confine con il Messico la bimba è morta per disidratazione stanchezza Lory parte Washington Post sottolineando che la bambina arrivava dal Guatemala l’episodio È probabile che riaccendi alle polemiche sul trattamento degli immigrati al confine sempre più siti in centro di accoglienza ormai allo stremo ma anche le critiche Donald Trump per le sue politiche sull’immigrazione kg e voglia colpisce in Florida dove è venuta l’esecuzione di un uomo accusato di aver Marmiaccoltellato una donna nel 1992 José Antonio jiménez è stato ucciso con un iniezione letale dopo che la corte suprema ha respinto il suo ultimo appello 2,04 per ora non basta tra Italia e Unione Europea trattati va ad oltranza nel day-after della svolta sulla manovra italiana il premier Giuseppe Conte ottiene in una nota ufficiale e dopo la cena di mercoledì sera la fiducia dei due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini ma non incassa il si definitivo di Bruxelles un lungo percorso che dai 40000 aspiranti concorrenti di XFactor che si sono presentati alle selezioni ha portato alla finale A4 andata in scena ieri sera È che ha Incoronato Anastasio ad aggiudicarsi la corona di talento della musica italiana seconda vita le impedisca I e II il pubblico votante da casa il rapper che puntata dopo puntata ha messo d’accordo giudice pubblico all’ultimo atto della 12:00edizione italiana di XFactor le squadre dei quattro giudici Manuel Agnelli Fedez Mara Maionchi e Lodo guenzi Si sono presentati in una situazione di parità con un concorrente a terra luna Naomi allo stadio e volendo è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa