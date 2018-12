Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la caccia all’Uomo durata 48 ore Poi a qualche centinaia di metri dal luogo in cui piace perdere le sue tracce dopo aver fatto strage al mercato di natale cerchiata è stato localizzato neutralizzato la Fuga del terrorista è finita zaretta dove i passanti dietro le transenne applaudono a più riprese lungamente i poliziotti impegnati nelle blitz decisivo Cesare Battisti deve essere arrestato per evitare il pericolo di fuga in vista di un’eventuale tradizione il nuovo corto voluto da Jair bolsonaro avuto conseguenze immediate sulla vicenda dell’ex terrorista dei ordinarne all’aperto con un provvedimento immediatamente esecutivo è stato un magistrato del Supremo tribunale federale brasiliano lui vuole 2,04 per ora non va stasera ItaliaUnione Europea e trattativa ad oltranza nel day-after alla Svolta sulla manovra italiana è il premier Giuseppe Conte tiene in una nota ufficiale e dopo la cena di mercoledì sera la fiducia dei due vicepremier Luigi Di Maio Matteo Salvini ma non incassa il si definitivo di Bruxelles il deficit strutturale la farei d’apertura dei falchi restano nodi ancora non superati mentre il commissario Unione Europea gli affari economici Pierre moscovici in mattinata va all’attacco salvo poi frenare Dopo aver visto il ministro del tesoro Giovanni Tria proprio il titolare del mese in queste ore lavora al cuore tecnico della trattativa Il boia colpisce in Florida dove avvenuta l’esecuzione di un uomo accusato di aver malmenato e accoltellato una donna nel 1992 José Antonio jiménez è stato ucciso con un iniezione letale dalla corte suprema respinto il suo ultimo appello i medici si sono presi 48 ore per valutare le condizioni di Antonio megalizzi il giornalista Trentino di 29 anni colpito alla testa da un proiettileattentato di Strasburgo sono stato in ospedale Strasburgo La situazione è stabile è stazionaria Antonio è in coma farmacologico non è cambiato nulla nelle ultime ore confermo che Antonio è stato colpito alla testa da un proiettile ma non sono riuscito a capire bene dove perché è bendato e ho solo visto il viso coperto ha detto Danilo Moretti padre di Luana la fidanzata di Antonio Antonio Micalizzi è un giovane giornalista radiofonico italiano originario di Trento e tutto Per ora grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime news

