Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli via libera dell’aula di Palazzo Madama al ddl anticorruzione il maxiemendamento interamente sostitutivo del ddl su cui eri il governo a posto la fiducia è passato con 162 sic 119 no ed un astenuto il senatore molti il provvedimento ora torna alla camera e continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta piena di fiducia nel lavoro di Conte siamo persona di buon senso e soprattutto teniamo Fede a ciò che avevamo promesso ai cittadini mantenendo reddito di cittadinanza e quota 100 invariati manderemo tutti gli impegni presi dal lavoro alla sicurezza della Salute alle pensioni senza penalizzazioni dai risarcimenti ai truffati dalle banche al sostegno alle imprese così in una nota e vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini Nessun commento alle parole di moscovici da parte di Palazzo Chigi il presidentecentrato sul negoziato quello che filtra da Palazzo Chigi e fiducia e orgoglio per la proposta fatta che pure in una responsabile riduzione del rapporto deficit PIL lascia invariati redditi di cittadinanza Per 100 poi lentamente con quanto sempre promesso Siamo venuti con spirito Cristiano è umano per portare la nostra solidarietà alla famiglia di Antonio megalizzi abbiamo incontrato la mamma che ha avuto indicazioni dei medici che la situazione irreversibile lei è disperata e molto provata lo ha detto la eurodeputato della Lega Mario Borghezio all’uscita dall’ospedale di Strasburgo dove è ricoverato il giovane giornalista rimasto gravemente ferito nella sparatoria dell’altro ieri con Borghezio c’era anche l’europarlamentare Oscar Lancini il tribunale di Roma ha condannato a 3 anni e sei mesi Raffaele Marra ex capo del personale del comune di Roma nell’ambito del processo che lo vedeva accusato di corruzione lo ha deciso la seconda sezione penale nel procedimento era coinvolto anche il costruttore Sergio Scarpellini morto ilnovembre sforzo secondo l’accusa Scarpellini avrebbe dato nel 2013 quasi €370000 amarra all’epoca direttore degli uffici politiche abitative i giudici hanno dichiarato estinto il rapporto con la pubblica amministrazione la confisca dell’appartamento in zona Prati Fiscali al centro della vicenda i giudici hanno disposto anche un risarcimento di €100000 in favore di Roma Capitale tragedia familiare è venuta la notte scorsa nel salernitano serve un anziano 84enne affetto da morbo di Alzheimer e in preda ad un forte stato di agitazione accoltellato il figlio di 56 anni l’uomo ferito con un coltello di grosse dimensioni ha chiesto aiuto ai vicini che hanno immediatamente allertato il 118 la moglie dell’anziano madre della vittima non ha retto allo stop ed ha accusato un malore soccorsa dal personale medico presente sul posto è deceduta per arresto cardiocircolatorio è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa