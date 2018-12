Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una mensa scolastica sul 3 presenza delle irregolarità su 224 mesi sezionate sul territorio nazionale 7 sono state chiuse per la grave situazione igienico strutturale ma sono questi i primi risultati del monitoraggio di controllo condotto dei Carabinieri del NAS dall’inizio di quest’anno cibi scaduti gravi carenze igieniche perfino topi e parassiti film dell’orrore aperma Grillo il comando per la tutela della Salute d’Intesa con il Ministero della Salute ha avviato fin dall’inizio dell’attuale anno scolastico monitoraggio di controllo tutt’ora in corso sui servizi di ristorazione nelle scuole di ogni ordine e livello l’apertura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 7 persone nell’ambito della maxi-inchiesta sul caso Consiprischiano di finire sotto processo l’ex ministro Luca Lotti lex comandante generale dei Carabinieri Tullio del sette il generale dell’arma Emanuele saltalamacchia l’imprenditore Carlo Russo Filippo Vannoni l’ex maggiore del nome Giampaolo stato eletto il colonnello dell’arma Alessandro spezza il tasso di inflazione a novembre fermo al 1,6% lo stesso livello di ottobre lo comunica l’Istat che ha rivisto al ribasso le Stime preliminari a novembre l’inflazione risulta stabile ancora sostenuta dai prezzi dei beni energetici che tuttavia mostrano segnali di rallentamento metallizzata l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi diminuisce dello 0,2% rispetto al mese precedente l’Agenzia delle Entrate chiede a Fabrizio Corona e le sue società circa 14, €5000000 di tasse non versate e mezzo da un procedimento davanti alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano fine meseTurchia confiscato la casa della ex agente fotografico e alcune centinaia di migliaia di euro di contanti e in particolare da un udienza tecnica di verifica crediti Cesare Battisti deve essere arrestato per evitare il pericolo di fuga in vista di un’eventuale estradizione secondo i media brasiliani Battisti non si troverebbe nella tua casa è da novembre che non lo vediamo ha detto un vicino al inviata della tv canale che ha rivelato che il magistrato puzza ordinato l’arresto immediato di Battisti in vista di una sua possibile estradizione in Italia valutare quantificare i danni in città fatti dagli Ultras venuti a Roma per la partita contro la Lazio la sindaca di Roma Virginia raggi secondo quanto si apprende ha chiamato il prefetto Paola basilone è per chiederle un incontro sul tema proprio ieri sera la sindaca aveva condannato gli episodi avvenuti nella capitale sottolineando che a Roma gli Pollyanna non li vogliamo più i tifosi Li vogliamo le bestiemai le mani avevano osato tanto toccare la barba di folta di Mosè salendo su verso il naso gli zigomi il sopracciglio incurvato in quella perfezione così realistica che dice leggenda lo so sgomento lo stesso maestro Michelangelo da oggi è per tutti con il percorso visivo tattile che la Soprintendenza speciale di Roma nell’ambito dell’ anno del patrimonio culturale europeo 2018 dedica alla monumentale tomba di Giulio II all’interno della Basilica di San Pietro in Vincoli 3D plastici e modelli in 3D con la testa di Mosè frutto di un lavoro di oltre 1500 fotografie accompagnati da pannelli esplicativi è un codice QR per contenuti audio e tutto per ora dalla redazione di diamo appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa