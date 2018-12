Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Giuseppe Conte al lavoro sulla proposta l’Unione Europea di piano per la sicurezza del territorio la prevenzione dei rischi per ridurre i tempi della Giustizia civile e penale per finanziabili chiederà a Bruxelles la concezione di flessibilità Finché le risorse non siano imputate nel deficit incontro sulla manovra con la cancelliera Merkel prima del consiglio Unione Europea in tanti lavori la manovra in Parlamento Sono sospesi in attesa dell’esito della trattativa sono campionato anche la riunione del pomeriggio della commissione bilancio andiamo in Francia se il killer di Strasburgo è stato trovato è ucciso non legge 48 ore dopo l’attentato nel mercato di natale era nel suo quartiere armato è aperto il fuoco contro i poliziotti che hanno risposto uccidendolo fuori da ansia per il reporter italiano colpito durante l’attacco le sue condizioni sono ritenute irreversibili e mentre in Algeria viene fermato un altro fratello dell’attentatore riapre a gillmanTeatro della strage presente il Ministro dell’Interno castani in Italia una mensa scolastica su tre presenta irregolarità su 224 mesi ispezionate 7:00 sono state chiuse per la grave situazione igienico strutturale rilevata questi primi risultati del monitoraggio dei Carabinieri del NAS dall’inizio di questo anno scolastico erogate le sanzioni pecuniarie per oltre €576000 e sequestrate oltre 2 tonnellate di alimenti cibi scaduti gravi carenze igieniche pratino topi e parassiti un film dell’orrore commenta il ministro della Salute Giulia Grillo l’ultima notizia in chiusura sul letto tassa le tasse non servono più per questo tipo di sviluppo così l’amministratore delegato di Enel Francesco starace che invece chiedere i semplificati sulla diffusione delle rinnovabili il problema non sono i soldi alla difficoltà reale di farle diventare cose di tutti i giorni riflette invece prenderti Ma io scuso intanto tasse sulle auto della famiglia mentre ci sarà un Ecobonus per quelle che inquinano di meno è tutto grazie per averci seguito le muse e tornano la prossima edizione

