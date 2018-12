Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 17:10

romadailynews radiogiornale siamo Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno 30 33 miliardi mettere i soldi fresche nell’economia lo dice il vicepremier Luigi Di Maio il quale sicura che le misure non cambiano perché dalle relazioni tecniche si sta coprendo che avanzano soldi quindi ti prenderò un po’ meno in quanto si era previsto più del necessario film intero di risorse dal taglio delle pensioni d’oro ed esclude tasse sulle auto delle famiglie mentre ci sarà un Ecobonus per quelle che inquinano di meno quante rapporti con l’Unione Europea con cui è in corso la trattativa sulla finanziaria Di Maio sottolinea che c’è allineamento fra Conte Salvini È lui che mi ha mandato magistrato del Supremo tribunale federale brasiliana ordinato l’arresto di Cesare Battisti terrorista di cui l’Italia chiede l’estradizione perché sconti l’ergastolo Secondo i giudici sussiste il pericolo di fuga dell’ ex terrorista la richiesta di arresti immediatamente esecutiva la boccaMattia ferma ho saputo dai media non commento per il guardasigilli buona fede sono state accolte le nostre richieste Ma saremo soddisfatti solo quando Battisti sarà estradato in Italia andiamo in Francia cerchi l’area di Strasburgo è stato trovato ucciso in un litro 48 ore dopo l’attentato nel mercato di natale era nel suo portiere armato è aperto il fuoco contro i poliziotti che hanno risposto uccidendolo di danza per imparare italiano colpito durante l’attacco le condizioni sono ritenute impossibili e mentre in Algeria viene fermato un altro fratello dell’attentatore riapre oggi il mercatino Teatro della strage prevista la presenza del Ministro dell’Interno Cattaneo torniamo in Italia l’Agenzia delle Entrate Chiedi a Fabrizio Corona e alle sue società circa 14, €5000000 di tasse non versate e mezzo da un procedimento davanti alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano che nei mesi scorsi ha confiscato la casa della gente fotografica alcune centinaia di migliaia di euro di contanti in particolare da un udienza tecnica di verifica crediti dagli altri Tuttavia risulta che Corona ha versato negli ultimi anni circa €8000000 E tutto grazie per averci seguile news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa