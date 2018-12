Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Giuseppe Conte al lavoro sulla proposta l’Unione Europea di piano per la sicurezza dei territori la prevenzione dei rischi per ridurre i tempi della Giustizia civile e penale per finanziati chiederà brutte alla concessione di flessibilità Finché le risorse non siano imputati nel deficit incontro sulla manovra con la cancelliera Merkel prima del consiglio Unione Europea Intanto i lavori sulla pallavolo in Parlamento Sono sospesi in attesa dell’esito della trattativa convocata al Senato anche la riunione del pomeriggio della commissione bilancio di essere un magistrato del Supremo tribunale federale brasiliana ordinato l’arresto di Cesare Battisti l’ex terrorista di cui italiche delle tradizioni perché sconti l’ergastolo per i giudici sussiste il pericolo di fuga dell’ ex etero lista secondo TV Globo alcuni suoi vicini hanno riferito che non si vede da novembre No comment Elijah avvocati il guardasigilli Bonafede scrive Ascolta le nostre richieste Ma saremo soddisfatti solo quando sarà instradato inveceSalvini dichiara un ergastolano che si gode la vita Nell’era mente al presidente bolsonaro ti aiuterà l’Italia la vera giustizia torniamo in Italia il gruppo di Milano con rito abbreviato condannata all’ergastolo Alessandro garlaschi il tranviere accusato dell’omicidio di Jessica Valentina faoro la diciannovenne uccisa con 85 coltellate lo scorso febbraio a Milano Garlasco è stato condannato anche per vilipendio di cadavere in quanto ha bruciato parti del corpo della giovane e per sostituzione di persona in quanto sempre fatto credere a Jessica che sua moglie fosse sua sorella risarcimenti di €25000 ciascuno per il padre e la madre della vittima di €50000 per il fratello Andrea di €10000 per il Comune di Milano e chiusura ultima notizia i bus turistici a Roma dovranno rimanere fuori dal centro storico l’annuncio arriva dalla sindaca Virginia raggi dopo ritarda anche il Consiglio di Stato ci ha dato ragione a partire da gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento ha fatto sapere I magistrati hanno dipinto infatti la richiesta di sospensiva del provvedimento una decisione importante a tutela del nostro patrimonio archeologiche per l’ambiente le parole della prima cittadina è tutto grazie per averci seguito le news tornama la prossima edizione

