Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno la procura di Roma piazza di rinvio a giudizio per 7 persone nell’ambito della maxi-inchiesta sul caso Consip rischiano di finire sotto processo l’ex ministro Luca Lotti lex comandante generale dei Carabinieri Tullio del sette in generale dell’arma Emanuele saltamacchia l’imprenditore Carluccio Filippo Vannoni l’ex maggiore del nome Giampaolo scafarto Select colonnello dell’arma Alessandro Sessa ancora cronaca una mensa scolastica su tre presenta irregolarità su 224 ispezionate 7:00 sono state chiuse per la grave situazione igienico strutturale rilevata questi primi risultati del monitoraggio dei Carabinieri del NAS dall’inizio di questo anno scolastico erogate sanzioni pecuniarie per oltre €576000 sequestrate oltre 2 tonnellate di alimenti cibi scaduti gravi carenze igieniche perfino topi e parassiti un film dell’orrore commenta il ministro della Salute Giulia Grilloargomento non vogliamo determinare la morte dei quotidiani per questo Abbiamo previsto la riduzione graduale del fondo in tre anni il nostro obiettivo e disintossicare le testate dando loro tempo di accelerare l’azione di volte alla raccolta pubblicitaria ha detto Di Maio in commissione di vigilanza annunciando che sarà presentato un emendamento alla legge di bilancio sul tema per quanto riguarda la dai il ministro ha annunciato che si sta ragionando per abbassare il canone Aggiungendo che non ci si tira indietro di fronte alla sfida di modernizzare servizio pubblico di qualità l’ultima notizia in chiusura l’impegno dei 27 nelle conclusioni Annota tutto legale come tali sono benvenute sono un passo avanti Sono il primo vero chiarimento sul desktop ma c’è ancora lavoro da fare e lo faremo velocemente così la premier britannica theresa May che ha riferito che l’Unione Europea disponibile ad altri chiarimenti junker annunciato che il 19 dicembre La Commissione Europea pubblicherà tutte le informazioni utili per la preparazione non c’è un’aria di un mancato accordo sulla brexit il premier belga intanto precisa che i segnali che ci sono finora non sono rassicuranti sulla capacità in Gran Bretagna di poter onorare gli impegni presiattenti a lavorare su tutte le ipotesi Compresa quella di un no Deal è tutto grazie per averci seguito le news turno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa