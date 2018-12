Ultime Notizie Roma del 14-12-2018 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno Giuseppe Conte al lavoro sulla proposta l’Unione Europea di Piano della sicurezza del territorio la prevenzione dei rischi e per ridurre i tempi della Giustizia civile e penale per finanziari che darà Abruzzi alla concezione di flessibilità Finché le risorse non siano imputati nel computo della deficit incontro sulla manovra con la cancelliera Merkel prima del consiglio Unione Europea Di Maio è tornato l’ecotassa per precisare non attaccheremo le auto delle famiglie in tanti lavori sulla mano di un parlamento sono sospesi in attesa dell’esito della trattativa andiamo in Francia si è rinfrescata il Achillea di Strasburgo è stato trovato ucciso non legge 48 ore dopo l’attentato nel mercato di natale era nel suo quartiere armato è aperto il proprio contro i poliziotti hanno risposto uccidendolo fuori di ansia per il reporter italiano Micalizzi colpito durante l’attacco alle tue condizioni sono ritenute irreversibili e mentre in Algeria viene fermato un altro fratello dell’attentatore di aprile mercatino Teatro dellastrage presente il ministro castaner ancora esseri umani strato del Supremo tribunale federale brasiliana ha ordinato l’arresto di Cesare Battisti l’ex terrorista di cui l’Italia chiede l’estradizione perché sconti l’ergastolo perché sussiste il pericolo di fuga l’avvocato di Battista detto oggi all’ansa che non sa dove si trova il suo cliente che sta cercando di mettersi in contatto con lui da ieri il guardasigilli Bonafede scrive Ascolta le nostre richieste Ma saremo soddisfatti solo quando sarà estradato per Salvini è un ergastolano tip sigla della vita ti renderà merito al presidente bolsonaro si aiuta dall’Italia ad avere giustizia ultime notizie in chiusura all’Agenzia delle Entrate Chiedi a Fabrizio Corona le sue società circa 14, €5000000 di tasse non versate e mezzo da un procedimento davanti alla sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano che nei mesi scorsi ha confiscato la casa della ex agente fotografico alcune centinaia di migliaia di euro di contanti in particolare da un udienza tecnica di verifica crediti dagli altri Tuttavia risulta che Corona ha versato negli ultimi anni circa €8000000 E tutto grazie per averci seguito di Nunzia torno a me la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa