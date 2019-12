Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Boris Johnson ha vinto le elezioni e ieri sera è toccato dalla regina Elisabetta per ricevere l’incarico e conservatori britannici hanno ottenuto 165 seggi su 650 in Parlamento con una maggioranza schiacciante di 80 seggi Labor si ferma a 203 seggi ci sarà la brexit entro il 31 gennaio annuncia Johnson corbin del labour party e bocca dimissioni all’inizio del prossimo anno il Consiglio Europeo ribadisce l’impegno di un ritiro ordinato invita ad una ratifica puntuale dagli Stati Uniti il presidente Trump in bocca un grande accordo commerciale della Germania la cancelliera Angela Merkel e Sottolinea i negoziati per le relazioni sono complicati dellaEmmanuel Macron specifica il Parlamento britannico gratifichi subito l’accordo eurosummit al colto la proposta italiana di modificare le conclusioni che riguardano il negoziato sul messi Carissimo europeo di stabilità la modifica che rende più esplicito il concetto che il negoziato deve proseguire non finire a gennaio non cambia però la tabella di marcia resta l’idea né bere un accordo entro i primi del 2020 Intanto un emendamento alla manovra approvato in commissione bilancio del Senato prevede una piattaforma digitale per le notifiche con valore legale di atti provvedimenti avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione multe comprese in Italia Uniti del presidente Donald Trump è il terzo presidente della storia ad essere messo in stato di accusa ieri storico della commissione giustizia della Camera dei rappresentanti manca ancora il voto dell’aula questo impeachment È una vergogna commentato il presidente sui dati è stata raggiunta un’intesa tradecina sulla fase 1 Trump ha sottolineato che non scatteranno i darsi che dovevano entrare in vigore il 15 dicembre gli Stati Uniti stanno valutando l’imposizione di dazi anche fino al 100% su ulteriori prodotti europei in seguito alla decisione della dabliu sulla disputa tra Boeing e Airbus A partire da quest’oggi non potrà essere più usato l’alto forno 2 del siderurgico di Taranto il giudice ha firmato l’ordine di esecuzione di spegnimento Facendo seguito alla decisione di 3 giorni fa di rigettare la proroga della facoltà d’uso chiesta dai commissari di ieri sono scaduti i tre mesi concessi dal tribunale per ottemperare alle prescrizioni di automazione del campo di colata quest’oggi riprende lo spegnimento interrotto A settembre come si starebbero preparando un nuovo ricorso ieri la manifestazione fridaysforfuture a Torino presente anche l’attivista Greta thunberg dobbiamo continuare a difendere ilnon ci sono opzioni il 2020 è l’anno dell’azione queste le parole della thunberg la sedicenne svedese personaggio dell’anno per il time che indossava la cerata gialla e il Pinot grigio con cui è stata immortalata sulla copertina del libro La nostra casa in fiamme Greta si è spostata per Torino a bordo di una Tesla elettrica di colore blu guidata dal padre è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa