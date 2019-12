Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio la banca d’Italia commissari alla Banca Popolare di Bari e nel governo e scontro sul salvataggio il Consiglio dei Ministri concluso a tarda sera sicura che assumerà tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della banca non c’è intesa però sul decreto Italia Aviva deserta l’aria non è memore delle polemiche su Etruria In Movimento 5 Stelle in bocca più tempo per riflettere ogni decisione è rinviata a lunedì eurosummit accolto la propostaEliana di modificare le conclusioni che riguardano il negoziato sulle messe in fondo salva-stati la modifica che rende più esplicito che il negoziato debba proseguire oltre gennaio non cambia però la tabella di marcia resta l’obiettivo di raggiungere un accordo entro l’inizio del 2020 intanto l’emendamento alla manovra approvato in commissione bilancio del Senato prevede una piattaforma digitale per le notifiche con valore legale di atti provvedimenti avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione multe comprese migliaia di persone con i simboli delle attese Per oggi a Roma in Piazza San Giovanni il primo meeting nazionale del non partito sarà per gli organizzatori è una festa contro l’odio è per i valori antifascisti e costituzionali ha messo solo il simbolo della sardina banditi tutti gli altri ieri sera raduni a Venezia ea Udine dove diverse centinaia di persone di ogni fascia d’età hanno sfidato la pioggia battente Matteo Salvinioggi a Milano per il no tax dei maltempo sull’Italia disagi soprattutto nel trasporto ferroviario da ieri su tutta la penisola raffiche di vento fino a 100 T non diminuiranno a Tropea onde di 6 metri e oggi scuole chiuse ieri sera una tromba d’aria ha colpito Lauria in provincia di Potenza scoperchiando un ferito 8 persone polemiche a Roma per la decisione comunale di chiudere le scuole a fronte di fenomeni di entità non particolarmente eccezionale È tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa