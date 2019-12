Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura Andiamo a Bari la banca d’Italia commissari alla Banca Popolare del capoluogo pugliese nel governo e scontro sul suo salvataggio il Consiglio dei Ministri concluso a tarda sera assicurato che assumerà tutte le iniziative necessarie per garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e a rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del Sud in maniera pienamente compatibile con le azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della banca così non c’è intesa però sul decreto Italia Viva diserta la riunione memore delle polemiche su Banca Etruria il MoVimento 5 Stelle in bocca più tempo per riflettere ogni decisionerinviata a lunedì la maggioranza regionale è pronta ad aprire la crisi in Val d’Aosta dopo l’accusa di voto di scambio che ha coinvolto il Presidente della Regione Antonio Fossona e tre assessori l’inchiesta riguarda le elezioni regionali dell’anno scorso che sarebbero state condizionate dalla ndrangheta a Catanzaro scoperta una truffa bipartisan perpetrata da 29 Consigli Comunali su 32 che incassavano gettone di presenza senza partecipare alle riunioni istituzionali in città Ieri sera c’era Luigi Di Maio per un’iniziativa elettorale uno schiaffo in faccia tanti amministratori Onesti ha commentato il leader pentastellato da quest’oggi non potrà più essere utilizzato l’alto forno 2 dell’impianto siderurgico di Taranto il giudice ha firmato l’ordine di esecuzione di spegnimento Facendo seguito alla decisione di 3 giorni fa di rigettare la proroga della facoltà d’uso chiesta dai commissari di Ilva ieriscaduti i tre mesi concessi dal tribunale per ottemperare alle prescrizioni di automazione del campo di colata oggi riprende lo spegnimento interrotta settembre il commissario starebbero preparando un nuovo ricorso maltempo sull’Italia disagi soprattutto nel trasporto ferroviario da nord a sud raffiche di vento fino a 103 km orari in Sardegna e quest’oggi promettono di aumentare di intensità a Tropea in Calabria onde alte Sei metri oggi scuole chiuse ieri sera una tromba d’aria ha colpito Laura e in provincia di Potenza scoperchiando una palestra ferite 8 persone polemiche invece a Roma per la decisione comunale di chiudere le scuole ieri a fronte di fenomeni poi rivelatesi particolarmente eccezionale È tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa