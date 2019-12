Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio il presidente della regione Valle d’Aosta Antonio sotto non si è dimesso lo ha annunciato lui stesso durante una riunione straordinaria di maggioranza Dopo l’avviso di garanzia ricevuto dalla dda per scambio elettorale politico-mafioso in merito Cerca sul condizionamento delle regionali del 2018 in Valle d’Aosta da parte della Ndrangheta sono completamente estraneo ai fatti si Dipende se fosse il PD chiede l’azzeramento della giunta e nuove elezioni Salvini andrà d’aoste dice serve aria nuova e pulita ancora danni e disagi soprattutto al sud Per l’ondata di maltempo caratterizzata soprattutto dal forte vento a potenza è stato operato una ragazza di 28 anni rimasta gravemente ferita ieri seguito una tromba d’aria Lauria una frana ha provocato la chiusura della strada provinciale 4A Fiumara di Viggianello sempre nel potentino in Sicilia vento con raffiche superiore ai 100 km orari nel palermitano isolachiusa nel ragusano la Statale 115 per lo straripamento del fiume dirillo in Calabria una motonave ha rotto gli Ormeggi nel porto commerciale di Gioia Tauro allerta per il livello dei fiumi alimentari da un’intensa pioggia danni per il vento anche nel nuorese è in Sardegna che abbiamo argomento la banca d’Italia commissario la Banca Popolare di Bari nel governo e scontro sul suo salvataggio il Consiglio dei Ministri assicurato camera tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori non ci interessa però sul decreto Italia Viva diserta la riunione Bellanova piega ci siano ma non a occhi bendati siamo a salvare gli istituti di credito insieme risparmiatori che ai posti di lavoro ma non senza aver accertato le responsabilità che li hanno portati a quella situazione e non senza aver condiviso una strategia complessiva Kevin tempo ed emergenziali il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto dai tratti del Sacro convento di Assisi la lampada della pace nel corso di una cerimonia nella Basilica Superiore di San Francesco a Tuneslampada capo dello Stato è stato il custode del Sacro convento Padre Mauro Gambetti il riconoscimento è già stato assegnato in passato al Presidente della Repubblica di Colombia qua Manuel Santos alla cancelliera tedesca Angela Merkel e arrivi Abdullah II interpretato la consegna della lampada della Pace come un riconoscimento all’Italia commentato il capo dello Stato ricordando che da anni l’Italia svolge una politica attiva per la pace nel mondo e migliaia di persone con i simboli delle sardine sono a Roma in Piazza San Giovanni il primo meeting nazionale del partito e per gli organizzatori una festa contro l’odio per i valori antifascisti così ha messo solo il simbolo della sardina banditi tutti gli altri ieri sera raduni a Venezia Udine dove diverse centinaia di persone hanno sfidato la pioggia battente Matteo Salvini per oggi a Milano per il nostro Io da oggi non potrà più essere usato l’alto forno 2 del siderurgico di Taranto il giudice ha firmato l’ordine di esecuzione di spegnimento Facendo seguito alla decisione di 3 giorni fa di rigettare la proroga della facoltà d’usocommissari Ilva ieri sono scaduti i tre mesi concessi dal tribunale per ottemperare alle prescrizioni di automazione del campo di colata oggi riprende lo spegnimento interrotto a settembre commissari sarebbero preparando un nuovo ricorso almeno 23 militari afghani sono stati uccisi in un attacco avvenuto nel distretto di Caravaggio nella provincia di lo ha confermato un membro del consiglio provinciale l’attentato è avvenuto ieri sera nella zona di valigi dopo la strage ci sono anche impadroniti di vari equipaggiamento militare automezzi Ministero della Difesa sostiene che i soldati uccisi sarebbero 9 mentre i talebani che hanno rivendicato l’azione hanno parlato di 32 vittime e anche quest’anno a festeggiare un ricco Natale sarà sicuramente il fisco che sotto l’albero troverai un regalo da 42,9 miliardi di euro a consegnarlo saranno i contribuenti italiani che sono chiamati onorare un elevato numero di utenti fiscali entro lunedì prossimo fatti dal saldo dell’imu tasi fisco riceverà 9,6 miliardi Dal pagamento delle ritenute IRPEF dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori altri 13,6miliardi ed al versamento dell’IVA bene 19,7 miliardi era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa