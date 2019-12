Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio Antonio fosson presidente della regione Valle d’Aosta si è dimesso annunciato il governatore durante una riunione straordinaria di maggioranza Palazzo regionale le motivazioni dei passi indietro sono legate all’avviso di garanzia avuto per scambio elettorale politico-mafioso nell’ambito di un’inchiesta della dda sul condizionamento delle regionali del 2018 in Valle d’Aosta da parte della Ndrangheta sottolineo con forza la mia Totale estraneità rispetto ai fatti ha detto Posso ancora cronaca un consiglio dei ministri di emergenza è stato convocato nella serata di ieri sul tavolo il salvataggio della Banca Popolare di Bari il premier Conte aveva escluso interventi straordinari per salvare l’istituto di credito al termine del vertice il consiglio ha fatto sapere che saranno assunte tutte le iniziative necessarie a garantire la piena tutela degli interessi dei risparmiatori e rafforzare il sistema creditizio a beneficio del sistema produttivo del sud e in maniera piena mecompatibile con le azioni di responsabilità volte ad accertare le ragioni che hanno condotto al commissariamento della banca portiamo ancora pagina un solo mese dall’improvviso apparire del movimento non partita Bologna le sarde si danno appuntamento a Roma nella centralissima piazza San Giovanni per il primo meeting Nazionale una festa contro l’odio è per i valori antifascisti costituzionali secondo le intenzioni degli organizzatori prevedono migliaia di persone ha messo solo il simbolo della sardina banditi tutti gli altri la partita Napoli Parma di stasera alle 18 potrebbe essere invece rinviata a causa della caduta di alcuni pezzi del dello stadio San Paolo di Napoli dopo il forte maltempo di ieri gli addetti di Napoli servizi si apprende dal Comune di Napoli che hanno aperto questa mattina il cancello dello stadio hanno trovato infatti di cupolini in terra Caduti dal tetto dell’impianto nella tarda serata di ieri quando lo stadio era chiuso il Napoli è stata colpita da forti raffiche di vento cambiamo decisamente argomento la transumanza La Tradizionale pratica pastoralestagionale del bestiame lungo i trattorie verso condizioni climatiche migliori è stata iscritta all’unanimità nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco il commento dell’avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regole Settembre andiamo È tempo di migrare Ora in terra d’Abruzzi i miei pastori lascian gli stazzi e vanno verso il mare scendono all’adriatico Selvaggio che verde è come i pascoli dei monti c’è una pratica pastorale che si consuma AB immemore la cui tradizione si perde nella notte dei tempi e la migrazione stagionale del bestiame lungo i tratturi alla volta di condizioni climatiche migliori in vista dell’inverno cantata abilmente da D’Annunzio in terre lontane dell’America Latina a bogota capitale della Colombia si è deciso all’unanimità di inserire la transumanza lungo i tratturi nella lista rappresentatipatrimonio culturale immateriale dell’Unesco la transumanza di trattori costituiscono Dunque ormai un autentico un monumento in materiale un monumento che non si concentra in una precisa unità fisiche incarna un valore fatto di tradizioni Bucoliche di cadenze Agresti che hanno meritato l’ennesimo riconoscimento mondiale per il nostro paese consegnando all’Italia il primato delle iscrizioni UNESCO in ambito rurale ed agroalimentare con l’approssimarsi del Santo Natale e trovo singolare che ciò accada proprio quando ci apprestiamo a riproporre alla nostra memoria un dato tutt’altro che trascurabile furono proprio il solo i Pastori nella loro vita fatta di gesti quotidiani dettati nello spazio dal tempo e dalle stagioni a riconoscere subito in un bimbo piccino piccino adagiato in una grotta direttore del mondo buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa