Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto della nazione da Francesco Vitale in studio le sardine oggi a Roma sfida la politica noi simboli di partito il raduno un mese dalla prima uscita in Piazza Bologna incognita sulla presenza di CasaPound che potrebbe cercare visibilità sfrutta una parente apertura poi ritratta dal portavoce Romano Stephen ogongo il presidente della regione Valle d’Aosta Antonio possono si dimette l’ho annunciato durante una riunione straordinaria di maggioranza a Palazzo regionale le motivazioni legate all’avviso di garanzia ricevuto dalla dda per scambio elettorale politico-mafioso in merito all’inchiesta sul condizionamento delle regionali del 2018 in Valle d’Aosta da parte della Ndrangheta Cambiamo argomento Mattarella ad Assisi la lampada della Pace un riconoscimento all’Italia l’ampolla consegnata al Presidente della Repubblica Dai Frati del Sacro convento il capo dello Stato Ha detto la pace non è un’utopia ma un approdo da costruireincontrarsi conoscersi e parlare è la strada per la pace ancora il maltempo in primo piano ancora danni e disagi soprattutto al sud Per l’ondata di maltempo ha caratterizzato Soprattutto dalle porte a potenza è stata operata una ragazza di 28 anni rimasta gravemente ferita ieri in seguito a una tromba d’aria Lauria una frana ha provocato la chiusura della strada provinciale 4 Asmara di Viggianello sempre nel Trentino in Sicilia vento con raffiche superiore ai 100 km orari nel palermitano chiusa nel ragusano la Statale 115 per lo straripamento del fiume dirillo in Calabria una motonave ha rotto gli Ormeggi nel porto commerciale di Gioia Tauro allerta per il livello dei fiumi alimentati da L’intensa pioggia danni per il vento anche nel nuorese in Sardegna ancora cronaca ai corpi senza vita di un uomo di 47 anni di una donna di 42 sono stati rinvenuti dai carabinieri in un’abitazione a Brugherio in provincia di Monza nella tarda serata di ieri dai primi accertamenti decessi potrebbero verosimilmente essere riconducibile a un overdose da sostanze stupefacentiindagini Sono in corso da parte dell’Arma dei Carabinieri e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa