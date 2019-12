Ultime Notizie Roma del 14-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 14 dicembre in studio Giuliano Ferrigno avvocato a breve un consiglio dei ministri per un intervento del governo sulla crisi della Banca Popolare di Bari annunciato il premier Giuseppe Conte dopo le tensioni nel governo che hanno visto Italia Viva disertare il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi abbiamo chiarito ha spiegato Ponte sottolineando che il governo interverrà attraverso Mediocredito centrale non tutte le rane su un banchiere Ma si curerà la massima tutela dei risparmiatori e solite l’azione di responsabilità Affinché queste situazioni non si concludono senza nome cognome del sindaco di Bari Chiede a sua volta l’intervento del governo per salvare il tessuto economico della i risparmi di 70.000 famiglia ancora politiche aziendali non ci aspettano nuova sfida quella delle riforme strutturali della burocrazia la giustizia l’ho detto di prendere pronti Aggiungendo che fra i nodi da affrontare ci sarà la riformatutela fiscale noi ce la metteremo tutta aggiunge con te per affrontarla con ancora più convinzione determinazione serietà e confido efficacia da qui a dormire alle 23 mi piacerebbe mangiare un pezzo sulla salute sforare Ostia 10 miliardi di investimenti Salvini da parte sua lancia la proposta di un comitato di salvezza Nazionale dice sediamo ci ragioniamo di cosa serve all’Italia scriviamo le regole di base e torniamo a votare ma ancora danni e disagi soprattutto al sud Per l’ondata di vento pioggia a potenza è stata operata una ragazza di 28 anni rimasta gravemente ferita ieri in seguito ad una tromba d’aria fine si tira vento con raffiche superiori ai 100 km orari nel palermitano isolate le Eolie in Calabria una motonave ha rotto gli Ormeggi nel porto commerciale di Gioia Tauro allerta per il livello dei fiumi danni per il vento a Riese in Sardegna a rischio la partita di serie A Napoli Parma in programma questa sera per la caduta di alcuni pezzi del tetto dello stadio San Paolo ultime notizie chiusure lavoro cresce ma aumenta soprattutto quello part-time caldo Milano hotel 2000secondo gli ultimi dati Istat occupati a tempo parziale sono aumentati di un milione di unità passando da 3,3 a 4,3 milioni mentre il numero complessivo di lavoratori si può superare i livelli pre crisi del 2008 gli occupati part-timer lo 3,3 su 23,1 milioni e la 14,2018 sono diventati 4,3 milioni pari al 18,5% del totale in modo consistente il part time involontario con il 74,1% che vorrebbe lavorare a tempo pieno e tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa