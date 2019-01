Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Melody 48 ore dopo l’arresto in Bolivia Cesare Battisti È in cella nel carcere di Oristano 37 anni di latitanza si concludono con l’ergastolo senza benefici a cominciare da sei mesi di isolamento diurno la procura di Milano apre una nuova inchiesta sulla rete di protezione anche italiana dell’ex terrorista mentre il ministro Salvini lancia la caccia alle altre Primule rosse del terrorismo rosso e nero a cominciare ad Alessio casimirri condannato all’ergastolo per sequestro e uccisione di Aldo Moro polemiche sui ministri Salvini e buona fede e forze dell’ordine Che lavoro e mediatico che non ascolto Battisti a Ciampino è morto il sindaco di Danzica Pavel adamovic accoltellato al petto ieri da un giovane di 27 anni mentreparlando al termine di una manifestazione di beneficenza nella sua città inutile l’operazione per salvarlo adamovic 54 anni era uno dei più popolari esponenti dell’opposizione polacca non è stata data per ora una spiegazione alla creazione è avvenuto il delitto politico Secondo alcuni media polacchi che considerano l’aggressione nata nel clima d’odio che da tempo viene alimentato in Polonia e la cui responsabilità che sarebbe gravemente su chi governa il paese è più probabile che non sia tu hai la brexit è piuttosto che sia qui senza un accordo queste le parole della Premier britannica theresa May che ha parlato da una fabbrica di porcellana contraente alla vigilia del voto cruciale di Westminster non c’è mai stato un referendum è che non sia stato onorato nel Regno Unito aggiunto abbiamo il dovere di attuare la brexit o sarà catastrofico per la democrazia queste le sue parole i presidenti della commissione del Consiglio Europeo junker & touche hanno inviato una lettera in cui offrono maggiori l’assicurazione sulstampe per le frontiere irlandesi per la premier mai ha valore legale dall’opposizione Gerani corbin l’annuncio del suo voto per il no Coppa Italia si sono conclusi gli ottavi di finale con le vittorie 20 dell’Atalanta sul Cagliari e 4 a 0 della Roma sul Lentella definiti i quarti di finale Lazio Inter Fiorentina Roma Juventus Atalanta e Milan Napoli in campo il 30 gennaio è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

