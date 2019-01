Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio tanta paura e qualche danno lieve in seguito la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 avvenute 3 minuti dopo la mezzanotte sulla costa della Romagna l’epicentro è stato 11 km a est di Ravenna ipocentro a 25 km di profondità circa mezz’ora dopo ti è stata una replica di magnitudo 3 tante le persone accese strade che hanno preferito passare la notte fuori casa Oggi le scuole a Ravenna resteranno chiuse in via precauzionale saranno eseguiti i controlli sugli edifici meno di 48 ore dopo l’arresto in Bolivia Cesare Battisti è stato posto Ieri nel carcere di Oristano dopo l’arrivo a Ciampino 37 anni di latitanza si concludono con l’ergastolo senza benefici a cominciare da sei mesi di isolamento diurno la procura di Milano apre Intanto una nuova inchiesta sulla rete di Protezione della expat e SalviniAngela caccia agli altri latitanti del terrorismo rosso o nero che sia oggi il voto dei comuni sull’accordo per la brexit in Gran Bretagna è più probabile che non sia piuttosto che accada senza un accordo ha detto e la premier Teresa mai non c’è mai stato un referendum è che non sia stato onorato nel Regno Unito abbiamo il dovere di attuare la brexit o sarà catastrofico per la democrazia ha aggiunto la premier britannica foto Questo gioco è mister Conte sarà oggi in visita in Niger e domani in chat snodi cruciali per le rotte Dei migranti ieri sul tema il premier italiano incontrato lanci l’associazione Nazionale Comuni italiani e poi insieme a Salvini Il commissario europeo avramopoulos dalla Cei arriva l’invito l’Italia a non dividersi e ad essere responsabile Sport Coppa Italia si chiude il quadro degli ottavi di finale si definisce il quello dei quarti ieri l’Atalanta ha battuto il Cagliari 2 a 0 La Roma ha battuto Lentella 4 a 0 ai quarti le sfidesaranno Lazio Inter Fiorentina Roma Juventus Atalanta e Milan Napoli in campo il 30 gennaio è tutto dalla redazione buona giornata

