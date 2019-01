Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con l’informazione solo tanta paura e qualche danno lieve per la scossa di terremoto che nella notte poco dopo mezzanotte ha colpito la costa romagnola 4. 6 gradi della scala Richter epicentro a 11 km ad est di Ravenna ipocentro 25 km di profondità tante persone sono sceso in strada e hanno preferito passare la notte fuori casa Oggi scuole chiuse a Ravenna in via precauzionale controlli sugli edifici meno di 48 ore dopo l’arresto in Bolivia Cesare Battisti è in carcere ad Oristano dopo l’arrivo in Italia ieri a Ciampino 37 anni di latitanza si concludono con l’ergastolo senza beneficio cominciare da sei mesi di isolamento diurno il Ministro dell’Interno Matteo Salvini promette caccia anche ad altri latitanti del terrorismo rosso o nero che siaguardia di finanza sta eseguendo 14 provvedimenti di Fermo nei confronti di appartenenti ad un sodalizio criminale che avrebbe gestito il traffico di migranti tra la Tunisia le coste siciliane con gommoni veloci i componenti del clan capeggiato da un tunisino sono accusate di sfruttamento dell’immigrazione clandestina contrabbando di tabacchi lavorati e fittizia intestazione di beni e attività economiche è in corso anche un sequestro per un valore di €3000000 calcio Coppa Italia ieri le vittorie di Atalanta 20 sul Cagliari e Roma 4 a 0 sul Entella chiudono gli ottavi definiscono il quadro dei quarti di finale Lazio Inter Fiorentina Roma Juventus Atalanta e Milan Napoli si giocheranno tutte il 30 gennaio è tutto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa