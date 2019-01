Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale entrati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli tanta paura e qualche danno lieve in seguito la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 3 minuti dopo la mezzanotte sulla costa della Romania l’epicentro è stato 11 km a est di Ravenna di Potenza a 25 km di profondità prelievi repliche sono state registrate sulla costa una magnitudo 3 ^ 24:29 l’epicentro situato a 9 Km da Cervia le ultime scosse hanno avuto magnitudo compreso tra 2 2.2 con epicentro sempre nella zona di Ravenna e provincia tante le persone scese in strada che hanno preferito passare la notte fuori casa Oggi le scuole a Ravenna resteranno chiuse in via precauzionale saranno Se vuoi ti controlli sugli edifici finisce dopo 37 anni la fuga di Cesare Battisti il terrorista del pac.Italia dalla Bolivia è trasferito nel carcere di Oristano dove resterà in isolamento per i primi sei mesi o rientro che è stato segnato da polemiche politiche il vicepremier Salvini è il Ministro della Giustizia Bonafede erano a Ciampino l’arrivo del volo che ha portato Battisti in Italia critiche dall’opposizione secondo cui gli esponenti del governo hanno cavalcato mediaticamente in modo eccessivo la cattura del latitante testa alta pizzetto giubbotto Marrone senza manette ai polsi è sceso così dall’aereo che lo ha riportato in Italia la borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo dopo il giorno di festività di ieri sulle aspettative di risultati societari incoraggianti nel settore finanziario statunitense nell’imminente stagione delle trimestrali l’indice Nikkei guadagna lo zero 96% Sul fronte dei cambi Le Iene dimensione guadagni delle ultime sessioni e si stabilizza sul dollaro 108,70 sono 57 gli indagati e 25 gli autocarri sequestrati dai Carabinieri della sezione di polizia giudiziariaMaria della procura di Roma e i carabinieri forestali che stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Roma su richiesta della locale procura della Repubblica direzione Distrettuale Antimafia di 57 persone sono accusate a vario titolo di traffico illecito di rifiuti tossici associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e ricettazione di veicoli e truffa in danno delle assicurazioni l’ordinanza dispone 15 arresti 3 obblighi di presentazione quotidiana in caserma 12 divieti di dimora nella provincia di Roma oltre al sequestro preventivo di 25 autocarri usati per il trasporto illecito dei rifiuti e un impianto di autodemolizione è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa