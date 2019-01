Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per le ultime dall’Italia e dal mondo tanta paura e qualche danno lieve in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è venuta a 3 minuti dopo la mezzanotte sulla costa della Romagna l’epicentro è stato 11 km a est di Ravenna di 225 km di profondità repliche sono state registrate sulla costa una magnitudo 3 alla mezzanotte 29 legge 122 89 km da Cervia una profondità di 22 km le ultime scosse hanno avuto magnitudo compreso tra 2 2.2 con epicentro sempre nella zona di Ravenna oggi scuole chiuse a Ravenna in via precauzionale saranno eseguiti i controlli sugli edifici sono 57 gli indagati e 25 gli autocarri sequestrati dai Carabinieri dellasezione di polizia giudiziaria della procura di Roma ai Carabinieri forestali che stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Roma su richiesta della locale procura della Repubblica direzione Distrettuale Antimafia le 57 persone sono accusate a vario titolo di traffico illecito di rifiuti associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio ricettazione di veicoli e truffa in danno delle assicurazioni Cesare Battisti è arrivato intorno alle 17:25 di ieri nel carcere di Massama nelle campagne di Oristano le altre terrorista varcato le porte dell’Istituto a bordo di un furgone con i vetri oscurati è una quindicina di auto al seguito con sirene spiegate all’esterno della casa circondariale presidiata dalle forze dell’ordine solo un gruppo di giornalisti ora so che andrò in prigione ha detto Battisti parlando con i funzionari dell’antiterrorismo che lo hanno accolto a Ciampino è apparso rassegnato e ha ringraziato per come è stato trattato e per i vestiti più pesanti Forse in aereo le persone sonoporte e almeno altre due sarebbero rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A18 catania-messina all’altezza del centro abitato di Scaletta Zanclea che ha coinvolto un tira e un’automobile la ritornato la Polizia Stradale di Messina Aggiungendo che una delle vittime un collega che si trovava sul posto per un precedente incidente il poliziotto sarebbe stato investito in pieno da un’auto Sul posto sono ancora in corso i rilievi per stabilire l’esatta dinamica del sinistro sta lavorando all’adeguamento del piano di investimenti in Italia la luce della ecotassa assicurando che il piano non viene Stoppato mais male al suo esordio al salone dell’auto di Detroit nelle vesti di amministratore delegato al posto di Sergio Marchionne Spiega che in corso una revisione in questi giorni non mi sbilancio sui contenuti dice precisando che l’adeguamento arriva in seguito ai cambiamenti nelle condizioni di mercato generati dalle nuove iniziative il piano Comunque non viene Stoppato ed è tutto per ora dalla redazione appuntamento ai prossimi aggiornamenti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa