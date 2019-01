Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ennesimo clochard morto a Roma per il freddo il corpo di un senza fissa dimora è stato trovato oggi nel Parco della Resistenza era riversa a terra nei pressi del suo giaciglio di fortuna lunedì mattina un altro senzatetto stato trovato morto in un area verde alle spalle di un’edicola nella capitale anche in quel caso si ipotizza un decesso per cause naturali elegante al freddo e nei giorni precedenti un clochard era morto carbonizzato a causa di una Braciere utilizzato per riscaldarsi nel suo rifugio di fortuna sul Tevere è un altro era stato trovato privo di vita sempre sugli argini del fiume la Croce Rossa aveva sottolineato come il piano freddo del comune a cui anche noi stiamo partecipando non riesce ancora a raggiungere i grandi numeri di quel popolo estremamente Praguedi clochard che vive nella nostra città così come non può essere sufficiente l’impegno del volontariato poi messaggio mi piaci moltissimo come donna perché mi si augurava qualcosa di ripugnante mi preoccupava come madre perché sapevo che mia figlia l’avrebbe letto mi indigna va come politico perché mi indicava come mandante morale dello stupro di Rimini è il mio peso e come rappresentante delle istituzioni perché ero la terza carica dello Stato e a offendermi era un sindaco lo ha detto l’ex presidente della Camera Laura Boldrini in tribunale al processo per diffamazione che vede imputato il sindaco di Pontinvrea Matteo camiciottoli ho visto augurare tu Pria gli avversari politici in Bosnia e in rwanda Ma lì c’era la guerra di unto Boldrini nessun invito allo stupro ma solo una contestazione politica replicato camiciottoli Hodor Dimmi in un mese esplosi ad Afragola Napoli l’ultimo contro un autosalone boato ha provocato grandeTrevisi tanti danni ad auto e all’impresa l’escalation di bombe che interessa da giorni Afragola ha raggiunto livelli di allarme preoccupanti se poi non tarderà ad arrivare la risposta dello Stato che cielo resta in silenzio e valuta le opportune misure il commento del portavoce 5 Stelle Andrea caso della commissione antimafia che segue con profondo sconcerto quanto accade nella città partenopea è stata l’agenda di Luigi D’Agostino e la Maria che ha l’abitudine dell’imprenditore di annotare il pagamento di presunte tangenti e ogni appuntamento anche con la ex Sottosegretario Luca lotti con la ex vice presidente del CSM Giovanni Legnini e con Tiziano Renzi papà della Premier Matteo a permettere ai magistrati di legge di chiudere il cerchio sulle indagini che ieri hanno portato all’arresto dei magistrati del tribunale di Roma Antonio Savasta e Michele Nardi all’epoca dei fatti in servizio a Trani i due sono accusati di aver preso parte ad un’associazione per delinquere finalizzata intascare tangenti per insabbiareimmagini e pilotare sentenza giudiziarie tributarie in favore di facoltosi imprenditori oltre ai due magistrati è finito in carcere l’ispettore di polizia Vincenzo dichiaro mentre sono stati interdetti dalla professione L’imprenditore è D’Agostino al tuo socio di Tiziano Renzi e gli avvocati di Simona Cuomo e Ruggiero sfregola moltitudine di appoggio molti voti Ma nessun mezzo lei sa cosa significa un’attesa di 30 ore aspettando che Tirino fuori tuo figlio sono le parole di cose proprio di padre del piccolo Julian di 2 anni precipitato domenica in un pozzo a thought atlan vicino Malaga ieri sera il programma di Anna Rosa di telecinco il padre del bambino ha espresso la sua disperazione nel estenuante attesa del salvataggio del bambino che ancora non è stato localizzato all’interno del condotto del diametro di 25 cm e di 110 metri di lunghezza in cui è precipitato domenica mentre era con la famiglia nella proprietà di campagnaconcede tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime

