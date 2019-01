Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli alla plenaria Strasburgo la seduta solenne per la celebrazione dei 20 anni dell’Euro presenti in aula oltre al Presidente della Camera Antonio tajani presidente della commissione europea Jean Claude junker il presidente della BCE Mario Draghi il presidente dell’eurogruppo Mario centeno il presidente della commissione problemi economici e monetari della eurocamera Roberto Gualtieri oltre all’ex presidente della BCE durante la crisi del debito c’è stata dell’austerità ventata ma non perché volevamo sanzionare chi lavora e chi è disoccupato le riforme strutturali restano essenziali così il presidente Io anche mi dite In quale parte del mondo mi trovo ormai è tutto finito 74anni sono malato sono cambiato sono queste le prime parole di Cesare Battisti appena arrivato nel carcere di Massama Oristano secondo quanto riferisce l’ANSA Alex e parlamentare tardo Mauro Pili che lo ha appreso da fonti qualificate Battisti ha parlato con diversi agenti penitenziari ed è stato a colloquio con il direttore del carcere la Francia esamineremo altre richieste dall’Italia non ci sono al momento domande di estradizione gli altri e rifugiati in Francia quelle che saranno ricevute prossimamente da parte delle autorità italiane le analizzeremo in modo approfondito casa per caso come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni lo ha detto un portavoce della ministra della Giustizia francese è morta ieri all’ospedale di Arezzo dove viveva da qualche tempo Maria Luigia redoli 80 anni più conosciuta come La Circe della Versilia aveva scontato 24 anni di carcere per l’omicidio delmarito Luciano iacopi ucciso nel garage di casa con 17 coltellate la sera del 17 luglio 1989 insieme al giovane amante Carlo Cappelletti ex carabiniere a cavallo che all’epoca aveva solo 23 anni tra una controsoffittatura della zona di ginecologia e ostetricia dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli venuto alla ribalta per il ritrovamento di formiche a darne notizia e Luigi Paganelli componente delle RSU CGIL del nosocomio la zona del crollo avvenuto La notte scorsa era già stata precedentemente chiusa per infiltrazioni d’acqua la stanza dove si è verificato il distretto riferisce Paganelli è una camera operatoria dove fino alla chiusura del mese scorso si effettuavano parchi naturali e tacchi di emergenza ad oggi puerpere ginecologi sono costretti a scendere a piano terra per operazioni di questo tipo in quanto manca la chiave di un ascensore dedicata alla ginecologia per garantire un percorso per KikAle abbiamo sollecitato più volte un intervento risolutivo Ma i nostri allarmi sono stati ignorati i ragazzi ci vedono come un esempio è sicuramente noi come artisti abbiamo delle responsabilità ma non possiamo diventare Capri espiatori altrimenti dovremmo mettere al bando già in te come Amy Winehouse oggi immobili zona Achille Lauro in gara a Sanremo con il brano vorrei Rivendica il diritto come artista di raccontare ciò che lo circonda droghe comprese una libertà di espressione che ha il collega Sara e basta dopo i fatti di Corinaldo è costato un’indagine per istigazione all’uso di stupefacenti ed è tutto per ora dalla redazione puntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa