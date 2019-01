Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno di riforme strutturali restano essenziali ma durante la crisi del debito in Unione Europea all’austerità fu avventata lo dice facendo autocritica il presidente della commissione junker nel suo intervento in aula a Strasburgo non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia di registro Maria le crisi tra il Quarto trimestre dopo il PIL negativo nel terzo in questo modo l’economia tedesca avrebbe Evitato una direzione tecnica la crescita della Germania nel 2018 era allentata al 1,5% da 2,5 dell’anno precedente la mosca il ministro Tria sottolinea come a 10 anni dalla crisi in Europa Non ha capito cosa deve fare i draghi di Chiara le sfide globali vanno affrontati inzia torniamo in Italia prima visita in carcere vicino a Oristano per Cesare Battisti secondo quanto prende l’ansia questa mattina la ex del terrorista che si trova da ieri nell’istituto sardo sta incontrando il suo avvocato Intanto un portavocedella ministra della Giustizia francese ha fatto sapere che il nome al chiuso una momento domanda di estradizione di altre rifugiati in Francia quelle che saranno ricevute prossimamente da parte dell’autorità italiane li analizzeremo in modo approfondito come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni di essere il governo britannico di Teresa Mei Serra le fila nel tradizionale Consiglio dei ministri del martedì riunito Sì questa mattina poche ore dal voto di ratifica la camera dei comuni su l’accordo raggiunto dalla premier una brutta le sue termine di uscita dall’Unione Europea le previsioni di una bocciatura sono unanimi mai ministro insistono negli appelli ai deputati a far prevalere l’interesse nazionale nel pomeriggio dibattito westminister riprenderà per chiudersi con la mail che procedure di voto inizieranno poi alle 19:20 in Italia ultime notizie in chiusura tira anche la riluttanza ho il vero e proprio rifiuto nei confronti dei vaccini tra le minacce alla salute globale per il 2019 lo afferma lo m&s che parli tu entri rispetto a 2018 vedi anche i cambiamenti climatici alla resistenza agli antibiotici situazione vaccinale spiega minaccia di far perdere i progressi fatti nei confronti delle malattie prevenibili È tutto grazie per avercieseguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa