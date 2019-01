Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno economia in apertura nuovo record per il debito pubblico italiana novembre aumentato di 10,2 miliardi rispetto al mese precedente risultando pari a 2345,3 miliardi e quanto si legge nel supplemento al bollettino statistico finanza pubblica fabbisogno è debito di bankitalia ma anche di nuovo sotto pressione economica affonda del 3% e viene costretta a ripetuti stoppino asta di volatilità chiedono anche le banche più grandi come UniCredit e Intesa Sanpaolo che però fa sapere nessun impatto dalle richieste della Banca Centrale Europea Cambiamo argomento migranti di corpo di una bimba di 4 anni è stato recuperato dalla guardia costiera turca nel corso di un’operazione di salvataggio compiuta l’alba nel Mar Egeo nei confronti di un gommone in difficoltà a carico di profughi altre 46 persone a bordo del mezzo diretta le isole greche intercettato 5000 Largo della località Costiera di Cusa dasi caso dove sono state tueseguiti 14 provvedimenti si ferma nei confronti di italiani e stranieri appartenenti ad un sodalizio criminale e che avrebbe gestito il traffico di migranti con gommoni veloci tra la Tunisia e la Sicilia il capo dell’organizzazione anche gli fermata era un tunisino che aveva progettato un attentato dinamitardo ad una caserma dei Carabinieri età danno lieve inseguita la scossa di terremoto di magnitudo 4.3 avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla costa della Romagna inizialmente valutata di magnitudo 4. 62 111 km essere di Ravenna circa mezz’ora dopo c’è stata una replica di magnitudo 3 oggi le scuole sono chiuse vengono eseguiti i controlli sugli edifici in chiusura ancora cronaca iniziamo clochard morto a Roma per il freddo il corpo di un senza fissa dimora è stato trovato oggi nel Parco della Resistenza ieri mattina un altro senza tetto è stato trovato morto in un’area verde alle spalle di un’edicola nella capitale anche in quel caso tipo tinta un decesso per cause naturali legato al freddo che giorni precedenti un clochard era morto carbonizzato a causa di un bracciale utilizzato per scaldarsi Nel tuo rifugio di fortuna sul Tevere è un’altra era statoprivo di vita sempre sugli argini del fiume e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa