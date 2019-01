Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno le riforme strutturali restano essenziali ma durante la crisi del debito dell’Unione Europea all’autorità fu abitata lo dice facendo autocritica il presidente della commissione junker nel suo intervento in aula a Strasburgo in occasione delle Celebrazioni 20 anni dell’Euro non siamo stati abbastanza solidali con la Grecia i greci la Germania registra Intanto una lieve crescita del Quarto trimestre dopo il PIL negativo nel terzo in questo modo l’economia tedesca avrebbe evitato un’abitazione tecnica da Mosca il ministro Tria sottolinea come a 10 anni dalla crisi l’Europa non ha capito cosa deve fare per draghi le sfide globali vanno affrontate insieme di essere di almeno tre morti il primo bilancio di una tacca all’hotel detto di Nairobi in Kenya si tratta di un albergo di lusso che si trova in un complesso in cui ci sono anche banche e uffici nella zona ci sono stati spari esplosioni diversi auto sono andati in fiamme c’era una bomba Ci sono un sacco di sparireSalvini nasce un uomo che lavora nell’albergo l’esplosione stato unità km di distanza è un reparto inviato sul posto ha riferito di uomini armati e porte di sicurezza che stavano sparando si avvicenda scrive il giornale Aggiungendo che non era immediatamente chiaro Se l’incidente era una rapina con attacco terroristico torniamo in Italia Nessuno mi ha mai proposto di fare il candidato premier del PD Capisco di essere una persona di riferimento del centro-sinistra di primaria vedono candidati autorevoli Ma io te l’ho detto a Zingaretti e mattina che non possiamo aspettare il 3 o il 17 marzo per cominciare aggiornare tu le candidature alle europee sono le parole del sindaco di Milano Giuseppe sala al Forum della tagliatella ai candidati di metterci d’accordo per non dare i vantaggi agli avversari Quanti rapporti con i 5 Stelle sala invito al PDA Non continuare a definirli sempre dei cialtroni con loro ci sono persone che prima votavano per noi quindi noi stiamo dicendo anche l’ultima notizia in chiusura Volkswagen e Ford uniscono le forze annuncio non Alleanza globale per i pick-up Ibanez grande allo stesso tempo potenziali collaborazioni nelle auto elettriche autonomia e nei servizi di mobilità e tutto grazieaverci seguito le news tornano alla prossima edizione

