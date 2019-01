Ultime Notizie Roma del 15-01-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano terrigno mi dite In quale parte del mondo mi trovo ormai è tutto finito ho 74 anni sono malato sono cambiato sono queste le prime parole di Cesare Battisti appena arrivato nel carcere di Oristano secondo quanto riferisce all’ansia l’ex parlamentare Tanto Mauro Pili che l’ho appreso da fonti qualificate Battisti ha parlato con diversi agenti penitenziaria dettata colloquio con il direttore del carcere oltre che con il suo avvocato Davide steccanella economia il nuovo attacco della vigilanza BCE al sistema bancario italiano e amps dimostra che l’unione bancaria non solo non ha reso più stabile il sistema finanziario Macauda instabilità dice Matteo Salvini data di atteggiamento prevaricatore della BCE in borsa dopo le raccomandazioni dell’eurotower istituti italiani sotto pressione Ubi affonda del 6% Ma infatti significativi c’è anche Unicredit Meno 2la 75% Intesa Sanpaolo meno 1,77 che però fa sapere tu l’hai fatto delle richieste della BCE nuovo record per il debito pubblico italiano certifica bankitalia novembre aumentato di 10,2 miliardi rispetto a ottobre arrivando a 2345,3 miliardi la cronaca ieri sera è deceduto un ragazzo di 15 anni prezzo reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico Umberto Primo di Roma il ragazzo era stato ricoverato nella mattinata dello stesso un giorno le cause del decesso sono dovuti ad una tesi per una meningite sono immediatamente ti ha dato i seguenti protocolli clinici le procedure di profilassi prezzi di familiari del ragazzo gli amici che erano stati in contatto con lui lo comunica al Assessorato alla sanità della regione Lazio restiamo a Roma in chiusura finissimo clochard morto per il freddo il corpo di un senza fissa dimora è stato trovato nel Parco della Resistenza ieri mattina un altro senza testa è stato trovato morto in un’area verde alle spalle di un’edicola nella capitale e giorni precedenti un clochard era morto carbonizzato a causa di un braciere utilizzato per scaldarsi Nel tuo rifugio di fortuna sul Tevere un’altra era stato trovato privo di vita sempre sugli argini del fiumearriva la dell’Unicef 15 bimbi morti di freddo in Siria gennaio in più piccolo Nato da solo un’ora era l’ultima notizia Grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa