Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale venerdì 15 gennaio quasi tutta Italia in zona arancione divieto di spostarsi tra regioni fino al 15 febbraio con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere zona rossa e la stretta anti-covid è prevista dal nuovo dpcm in vigore da domani confermato il coprifuoco dalle 22 e il divieto all’asporto dalle 18 Oggi prevista la protesta dei ristoratori per la scuola da lunedì superiori In presenza al 50% altri 522 Intanto i decessi il tasto di positività risale al 10:07 in caso invece le terapie Intensive vaccini somministrati in Italia sono stati finora oltre 972 mila la sfida tra Conte E Renzi arriva in Parlamento lunedì si andrà la conta alla camera e al Senato con l’uscita allo scoperto dei responsabili noi non diamo la fiducia e se loro non avranno i numeri si farà un altro governo dice libero di Italia viva partito che PD e Movimento 5 Stelle definiscono ormaiaffidabile il premier assume intanto l’interim all’agricoltura Berlusconi ricoverato a Monaco per problemi cardiaci sono in buone condizioni assicura Mercoledì inizia un nuovo capitolo così biden riferendosi il giorno della cerimonia di insediamento al presidente americano dicendo Sii ottimista Come mai per il paese dobbiamo agire subito contro il covid e per l’economia americana ferma biden attaccando l’attuale piano vaccini e presentando il piano di aiuti da 1900 miliardi di dollari tram non si dimetterà secondo Sia in bene che parla di un presidente uscente Furioso Oltre 100 arresti per le proteste al congresso il Consiglio dei Ministri ha approvato un Nuovo Testamento di bilancio da 32 miliardi per finanziare la proroga della cassa integrazione le altre misure a sostegno dei Lavoratori imprese contenute nel prossimo decreto Ristori annunciato alla catalfo e arriva anche una mini proroga dell’invio delle cartelle esattoriali a redditi mai così giù da vent’anni secondo bike Italia turismo ha spostato dal coronavirus e di almeno 3 morti e 24 feriti il bilancio del forte terremoto di magnitudo 6.3 che ha colpito nella notte l’isola indonesiana di sullaalmeno notaio un ospedale sono crollati nella città di mahmood su epicentro del sisma avvenuto alle 2:18 ora locale con un ipocentro localizzate a soli 20 km di profondità allerta gialla per maltempo oggi in Basilicata Calabria e Sicilia pericolo vento forte in Sardegna codice giallo per ghiaccio in Toscana un intenso flusso di aria polare sta portando un rapido peggioramento delle condizioni meteo nel centro-sud con abbassamento delle temperature e nevicate anche in collina Sport stasera all’Olimpico il derby Lazio Roma anticipo della diciottesima giornata della Serie A di calcio per la b oggi chievo- impegna e Vincenza Frosinone Coppa Italia l’Atalanta batte 3-1 il Cagliari si qualifica ai quarti dove affronterà la vincente della sfida Lazio Parma in programma il 21 raggiunge invece la Juventus la squadra che ha battuto 20 il Sassuolo ed è tutto anche per questa edizione Buon proseguimento discorso è restato

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa