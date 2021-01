Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 15 gennaio in studio a Giuliano per aumento in Italia il rischio di epidemia non controllata peggiora la situazione in generale mentre le reti Nazionale in aumento ormai da 5 settimane e torna qua da 1.09 sono i dati della bozza del menu settimanale Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità 11 regioni e province autonome sono a rischio alto contro 12 della scorsa settimana 10 a rischio moderato di cui quattro in probabile peggioramento nelle prossime settimane e nessuna a rischio basso le reti è maggiore di 1.25 in Lombardia e Bolzano in nove regioni e sopra uno in Veneto la maggiore incidenza dell’epidemia terapia intensiva sopra la soglia del 30% impossibile ripristinare il tracciamento l’indicazione di mantenere le misure di mitigazione del virus per non rischiare un nuovo aumento rapido dei casi via libera della commissione europea ad unodi oltre 7 milioni di euro destinati a supportare i servizi trasfusionali italiani che hanno raccolto raccolgono o pianificano di raccogliere plasma da convalescente covid-19 lo rende noto il centro nazionale sangue i fondi rientrano nell’ambito del programma per aiutare gli stati membri da affrontare la pandemia e destinati a progetti di servizi trasfusionali di 14 regioni italiane Silvio Berlusconi quanto si apprende da ambienti di partita l’effetto dimesso dall’ospedale di Monaco dove era ricoverato da lunedì per alcuni controlli l’ex premier è tornato a casa di sua figlia Marina in Provenza cronaca chiusura pasticceria nel cuore del centro storico di Roma gestite da clan mafiosi palermitani e quanto accertato dai carabinieri del Ros nell’ operazione coordinata dalla dda di Roma che ha portato all’emissione di una ordinanza che nei confronti di 11 persone i gruppi mafiosi hanno negli anni riciclato nella ristorazione ingenti somme di denaro per aprire locali nella zona di Testaccio e Trastevere le tute sono di trasferimento fraudolento di valoribancarotta fraudolenta autoriciclaggio reati commessi per agevolare Cosa nostra e tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa