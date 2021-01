Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale un’informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno in primo piano Lombardia Sicilia e provincia autonoma di Bolzano vanno in zona rossa 9 regioni passano in aria arancioni Abruzzo Friuli Venezia Giulia Lazio Liguria Marche Piemonte Puglia Umbria e Valle d’Aosta persone in aria arancione e Calabria Emilia Romagna e Veneto e regioni virtuose restano in giallo Campania Sardegna Basilicata Toscana Trento e Molise lo prevede la nuova ordinanza che il ministro della Salute Roberto speranza firmerà nelle prossime ore che andrà in vigore a partire da domenica Giuseppe Conte ha firmato il nuovo dpcm con le misure per il contrasto al coronavirus divieto di spostarsi in tre giorni fino al 15 febbraio coprifuoco dalle 22 divieto di asporto dalle 18 i ragazzi delle scuole superiori delle regioni gialle arancioni torneranno a scuola lunedì almeno al 50% della presenza e aumentail rischio di epidemia non controllata peggiora la situazione in generale mentre le reti Nazionale in aumento ormai da 5 settimane torna a quota 1.091 i dati della borsa del monitoraggio settimanale del Ministero della Salute Istituto Superiore di Sanità 11 regioni e province autonome sono a rischio alto contro 12 della scorsa settimana 10 a rischio moderato di cui quattro in probabile peggioramento nelle prossime settimane e nessuna a rischio basso che la retina giovedì 1.25 non Badia Bolzano 9 giorni e sopra uno in Veneto la maggiore incidenza dell’epidemia terapia intensiva ancora sopra la soglia del 30% impossibile ripristinare il trattamento l’indicazione di mantenere le misure di mitigazione del virus per non rischiare un nuovo aumento rapido dei casi treno dei vaccini perché laboratorio americano della Fighter avvertito che dalla prossima settimana ci sarà un calo nelle consegne in Europa in attesa di migliorare le proprie capacità di produzione Lo ha reso noto l’istituto norvegese di sanità pubblica ma la riduzione temporanea sottolinea interesserà tutti i paesi europei non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che faitorni alla massima capacità di produzione che sarà aumentata da 1,3 a 2 miliardi di dosi l’hanno argomento la cronaca il procuratore generale di Roma ha chiesto la conferma delle condanne per omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi una condanna per falso e una soluzione è l’ambito del processo di appello il procuratore ha sollecitato una condanna a 13 anni per i due carabinieri accusati di pestaggio Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro in primo grado condannati a 12 anni che ha 4 anni e sei mesi per il maresciallo Roberto Mandolini 3 anni e sei mesi in primo grado la soluzione per Francesco Tedesco militare che con le sue dichiarazioni ha fatto luce su quanto avvenuto e la caserma Casilina andiamo in Olanda Perché il governo di Mark rutte si dimette scrive un quotidiano olandese le dimissioni del governo di centro-destra sono legato ad uno scandalo per i sussidi all’infanzia tutte precisa il quotidiano presenterà al re le dimissioni la caduta del Governo era già stata annunciata in settimana dopo che diversi partiti della coalizione avevano lasciatoAndre che lo scandalo avrebbe avuto conseguenze politiche e tutto grazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa