Ultime Notizie Roma del 15-01-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio il centro-destra candida Silvio Berlusconi al Quirinale come la figura adeguata l’incarico per l’Italia mi chiede al leader di Forza Italia di sciogliere la riserva in banca la verifica di numeri che si potrà fare la prossima settimana servono certezze prima di dare il via libera fanno sapere Salvini e meloni Il PD si dice deluso è preoccupato il candidato deve essere unitario non un campo fermo Enrico Letta Conte ribadisce il no del MoVimento 5 Stelle Al Cavaliere Renzi pronti a votare il nome di centro-destra ma non Berlusconi Novak Djokovic e di nuovo in stato di fermo in tribunale decida tra oggi e domani sulla pelle presentato dal numero 1 del tennis mondiale contro la decisione del governo australiano di revocargli per la seconda volta il visto per entrare nel paese per l’autorità la prevalenza del verbo non vaccinato ne pensi potrebbe incoraggiare il sentimento compri vaccini l’australian Open è molto più importante di qualunque giocatore ha detto Rafa Nadal Australian Open sarà una grande Australian Open con o senza di lui tensione tra governo istituto superiore e regioni sulle modalità di conteggio dei ricoverati per covid Ministero della Salute studio una circolare di governatori vogliono l’esplosione dei positivi asintomatici ma incontrano sempre più il fronte del no del CTS l’ordine dei medici di chiedono di non modificare il bollettino ieri altri 186253 nuovi positivi in crescita le vittime 360 la Val d’Aosta va verso la zona arancione la campagna diventa gialla restano Gialle Lombardia e Veneto il popolo di Novak torno in piazza in tutta Italia con Roma la città principale dopo settimane di assenza la gara di sigle che si oppone al obbligo di vaccinazione e all’uso del rimpatrio dei dati appuntamento a Piazza San Giovanni a te sei 5000 persone con i controlli della Questura attivi già dalle prime ore del giorno manifestazioni in programma anche a Torino Venezia Napoli Palermo a Milano Ci sarà anche il virologo francese Premio Nobel per la medicina tu mi dà 8 + montagne la cantante Sinéad O’Connor ospedale per ricevere aiuti Dopo una serie di tweet in cui Faceva riferimento la possibilità di togliersi la vita è così da seguire il suo figlio trovato morto una settimana fa a soli 17 anni ho deciso di seguire mio figlio non c’è motivo di vivere senza di lui quello che tocco lo rovino ha twittato la cantante un’ora dopo questo tweet O’Connor si è scusata e rassicurato i suoi fan Scusate non avrei dovuto dirlo sono con la polizia diretta in ospedale sono persa senza Mio figlio mi odio l’ospedale mi aiuterà per un po’ Sport sarà Sampdoria Torino oggi alle 15 ad aprire la ventiduesima giornata di Serie A 18 invece sarà la volta di Salernitana Lazio mentre in serata alle 20:45 la Juventus Udinese con la speranza di archiviare la sconfitta in Supercoppa contro l’Inter domani Sassuolo Verona Venezia Empoli Roma Cagliari Atalanta Inter Lunedì invece Bologna Napoli Milan Fiorentina Genoa ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa