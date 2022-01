Ultime Notizie Roma del 15-01-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 15 gennaio sono Giuliano Ferrigno l’emergenza covid Cambia ancora la mappa di colori in Italia con due giorni che da lunedì 17 gennaio Passeranno in una fascia diversa sono la Campania che andrebbe una gialla con me Oramai la maggior parte del paese con esclusioni e la Valle d’Aosta per la quale scatterà la zona arancione il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza la luce del flusso dei dati del monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute le regioni meno continua a dilagare la variante amico non ci troviamo in una situazione epidemica CUD ha spiegato il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro ingresso da lunedì prossimo in zona arancione il presidente della regione Valle d’Aosta commentato la analisi dei dati relativi ai ricoveri ci porta riflessioni severe nei confronti della scelta di non vaccinarsi emerge infatti che della totalità di positivi covid Curati nel nostro ospedale la stragrande maggioranza 42 persone o non ha il vaccinopure vaccinato e magari mi epica c’è da più di 120 giorni colpisce in particolare che sei dei 7 pazienti covid in terapia intensiva non abbiano ricevuto il vaccino quella di non vaccinarsi una scelta di pochi che però può avere gravi conseguenze per tutti è il tasso di ricoverati per covid-19 alivello Nazionale pari a 26,7 ogni 100mila abitanti per i non vaccinati a 0,7 ogni 100mila per i vaccinati con completo + data aggiuntiva Booster 38 Volte più protetti e uno dei dati che emergono dal rapporto esteso dell’istituto superiore di sanità sull’andamento dell’epidemia Cambiamo argomento corsa al Colle nella decisione del centro destra c’è un primo tu assolutamente chiaro non c’è nessun diritto di precedenza che il centro-destra può tentare per indicare il Presidente della Repubblica ho detto Enrico Letta alla direzione ai gruppi del PD al Quirinale serve una figura istituzionale di garanzia parte se no non capo politico di visivo ma una figura di unità rimarcato ancora Letta quella del centrodestra è una scelta profondamente sbagliata concluso il segretario del partito democratico quella di candidare il capo politico più dividiloesserci era l’ultima notizia per il momento le informazioni torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa