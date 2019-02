Ultime Notizie Roma del 15-02-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio anche la camera dopo il Senato ha approvato la legge bipartisan che fine ha fatto il governo fino a settembre evitando nuovo Showdown ma senza concedere fondi per il muro col Messico spiegato da Donald Trump il presidente intende firmare lo stesso dichiarando però l’emergenza confine sud per ottenere i fondi bypassando il congresso un abuso di potere di non ce n’è ben ventilato la possibilità di ricorsi il fondatore della Lega Nord Umberto Bossi è stato ricoverato all’ospedale di Varese dopo essere stato vittima di un malore probabilmente una crisi epilettica mentre era nella sua casa di Gemonio una mangiata avrebbe escluso emorragia oggi nuovi esami clinici incitamento dagli amici politici da Zaia Calderoli a Berlusconi Tieni duro ce la fa Matteo Salvini è pronto ad appoggiare l’autonomia chiesta da Veneto Lombardia Emilia Romagna all’esame del Consiglio dei Ministri ma frena sul no alla tav l’analisi costi-benefici non mi convince di tutt’altro avviso il 5 Stelle contrariocrea cittadini di serie A e di serie B ma pronti a bloccare l’alta velocità con Toninelli che difende i risultati dello studio nonostante le controdeduzioni del commissario che non lo ha firmato Nicolas Maduro dripper sicura che non si dimetterà giuro sicura di rimettere in piedi le conoscenze Trump togliere le sue mani infette dal Venezuela gli Stati Uniti rubano miliardi alla nostra Ricchezza e offrono Briciolina aiuto invita a Castel inviato americano Abraham scrivendo recenti colloqui tra funzionari delle feste a New York Cambiamo argomento il consigliere comunale di minoranza del comune di Hitler è nato Bruno è stato aggredito fine della civico consesso da parte di due persone che poi sono stati identificati dai carabinieri a scatenare l’albergo potrebbe essere stato l’intervento del consigliere pentastellato in merito ai tributi e all’aria mercato delle città quest’ultima da tempo al centro delle polemiche per le modalità di realizzazione delle opere storte al suo interno sentiamo l’intervista realizzata Antonello Troyaconsiglio comunale ha avuto un atteggiamento nei miei confronti neanche accesa ma poi anche essere una cattiva merenda in qualche maniera minacciosa dirmi che non mi devo permettere di fare alcune dichiarazioni su Facebook gente presente al consiglio comunale ha pensato bene dopo di te che tipo di aggressione verbale in cui mi sembra di non farmi trovare da solo in giro per il paese e sono seguiti alcuni calci nelle caviglie spintoni per fortuna c’era gente Sono un po’ cotto per il perché comunque ci ripenso a che cosa avrebbe potuto accadere che mi ha dato certo lei da tempo sto portando avanti battagliesolitario purtroppo per quanto riguarda alcune situazioni legate ai tributi ai pagamenti e tante altre situazioni che di certo non danno lustro a Scalea già toccata da momenti legati a mafia come sta vedendo questa situazione a scale all’interno del suo paese modi di correggere attraverso Palma della della denuncia e anche delle indicazioni Ovviamente prima di fare la denuncia e cerca di far capire che il comportamento Magari ci si può prendere anche un semplice errore e invece di insistere in una direzione per cui qualche giorno fa anche su Facebook e ho fatto un elenco di denunce e credo che è stata proprio questa una delle delle delle della discussione di ieri perché poi riguardavano queste persone molto di Questo dimostra che evidentemente sono stati abituati alottenere tutto senza senza senza criteri e oggi si trovano ad essere bloccati da qualche qualche modo che sto facendo da tre anni ormai è più passa il tempo più bello che la situazione peggiora un innocente è stato rapito recuperare un debito di droga €350000 della cognato Fermati due esponenti del clan Mazzarella accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione incolume il sequestrato e a Reggio Calabria a Una cinquantenne presunto esponente della cosca Condello della Ndrangheta è stato ucciso in un agguato il killer raffreddato con quattro colpi di pistola Mentre era ancora al posto di guida e ci fermiamo qui l’informazione torna Buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa