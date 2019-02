Ultime Notizie Roma del 15-02-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e 15 febbraio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale anche la camera americana dopo il Senato ha approvato la legge bipartisan che finanzia il governo fino a settembre evitando nuovo Showdown ma senza concedere fondi per il muro col Messico ospitato da Donald Trump il presidente di firmare lo stesso dichiarando però l’emergenza Nazionale al confine sud per ottenere i fondi webcam del congresso un abuso di potere denunciami ben ventilato la possibilità di ricorsi il fondatore della Lega Nord Umberto Tozzi è stato ricoverato all’ospedale di Varese dopo essere stato vittima di un malore probabilmente una crisi epilettiche mentre era nella sua casa di Gemonio una prima rata che avrebbe escluso emorragie oggi nuovi esami incitamento dai politici dai al Calderoli a Berlusconi Tieni duro ce la farai Matteo Salvini è pronto ad appoggiare l’autonomia chiesta da Veneto Lombardia Emilia Romagna l’esame del Consiglio dei Ministri ma frena sul no alla tavl’analisi costi-benefici non mi convince di tutt’altro avviso 5 Stelle contrario di autonomia perché crea cittadini di serie A e di serie B ma pronti a bloccare ad alta velocità con Toninelli che difende i risultati dello studio non le controdeduzioni del commissario che non lo ha firmato Nicolas Maduro tira dritto assicuro che non si diventerà giuro sicura di rimettere in piedi l’economia se Trump toglierà le sue mani infette dal Venezuela gli Stati Uniti sono miliardi la nostra ricchezza offrono briciole mi aiuti e invita a Caracas rinviato americano Elliott rivelando recenti colloqui di stessi tra funzionari di due paesi a New York omicidio a Reggio Calabria quartiere Arghillà la vittima e Francesco Catalano 50 anni presunto esponente della cosca Condello della Ndrangheta Catalano è stato ucciso in un agguato vicino alla sua casa mentre era a bordo della propria auto il lo ha freddato con quattro colpi di pistola mettere ancora il posto di guida uccidendolo all’istante per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso la grazia Franco Antonio di Giancarlo vergellivitangelo Bini 78 anni scontato una pena di sei anni per aver sparato al figlio tossicodipendente al culmine di una lite nel 2015 vergelli 88 anni è stato condannato per aver ucciso la moglie malata di Alzheimer storia analoga a quella di vitangelo Bini 89 anni anche lì in carcere per l’omicidio della moglie affetta dalla stessa materia ritorno a sorpresa sul palco per Lele Spedicato il chitarrista dei Negramaro colpito a settembre da un emorragia cerebrale ieri sera per l’apertura del tour indoor della benda e Rimini Lele imbracciato nuovamente la sua chitarra ha accompagnato Giuliano Sangiorgi nel brano cosa c’è dall’altra parte c’è scritto dal prof proprio Durante la malattia dei chitarristi Ciao a tutti grazie infinite sono un po’ emozionata ha detto Spedicato ritornerò presto durante il tour sarà sostituito dal fratello Giacomo lo sport in chiusura Vince l’Inter senza Icardi su rapida Vienna grazie a un rigore di lautaro Martinez supernapoli Domina Zurigo con reti di Insigne Callejon e zielinski prima di subire la rete dirigore nel finale l’emergenza infortuni ferma la Lazio che va KO 0 1 contro il Siviglia in casa sono questi risultati dell’Italia nei sedicesimi di Europa League il ritorno tra una settimana ed è tutto buon inizio di giornata la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa