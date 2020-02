Ultime Notizie Roma del 15-02-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate d’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il MoVimento 5 Stelle torno in piazza le radici della Battaglia anticasta manifestazioni oggi a Roma contro i vitalizi dei parlamentari con Di Maio crimine Fraccaro però invece La Spezia le sardine prosegue Intanto il braccio di ferro tra Renzi primo test per la maggioranza sarà martedì al Senato con voto sulle intercettazioni a Palazzo Madama e caccia ai responsabili che in caso di sfiducia da Italia viva potrebbero sostenere il Governo è atteso per oggi l’arrivo in Italia di Nicolò il diciassettenne di grado bloccato Apuana che ha superato Al terzo tentativo i controlli medici Per imbarcarsi Sul volo militare Sara ricoverato all’ospedale Anzani per la quarantena intanto oltre 1500 le vittime legate al forno virus dopo che ieri al 339 persone sono morte nella provincia dello hubei sei medici deceduti abone primo caso rilevato anchelicenziamento collettivo per tutti 1450 dipendenti via ereditari lo annunciano i commissari liquidatori della compagnia e dirigenti ma al momento non è partita una lettera di licenziamento gli Stati Uniti hanno intanto deciso di aumentare i dati sui velivoli Airbus e importati dall’Europa dal 10% al 15% a partire dal 18 marzo sulla base della sentenza butti o contro i sussidi pubblici europei e anche gli affittuari possono avere il bonus facciate che consente di recuperare 90% della spesa in detrazioni fiscali ma il proprietario deve dare il consenso ai lavori lo prevede la circolare dell’Agenzia delle Entrate che di fatto da il via alla nessun rinvio per RC Auto familiare tra in vigore da domani ma ci sarà il mago Zuckerberg annuncerà oggi alla conferenza di Monaco sulla sicurezza che Facebook potrebbe pagare più tasse fuori dagli Stati Uniti ai negoziati in corso all’ocse per un nuovo regime fiscale globale per i Big patch anche noi vogliamo una riforma fiscale Sono felice che lo Sheila stia esaminando afferma il patron del social network oggiquinta giornata del girone di ritorno della Serie A di calcio contributi CPI Lecce stare alle 15 bologna-genoa 18 e atalanta-roma dal sapore Champions a 20:45 UEFA in camper per due stagioni della Coppa Europea al Manchester City per aver violato le regole del fair play finanziario E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa