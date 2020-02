Ultime Notizie Roma del 15-02-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritornati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il volo della musica militare sul quale viaggiava Nicolò il diciottenne di grado bloccato apuano per due volte a causa della febbre atterrata all’aeroporto di Pratica di Mare ad accogliere il giovane oltre la sua famiglia c’era il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che commenta Promessa mantenuta Il ragazzo ha viaggiato in aereo all’interno di una struttura di alto biocontenimento Sara sottoposto a ulteriori controlli prima di lasciare in ambulanza all’aeroporto verso lo Spallanzani dove trascorrerà il periodo di quarantena salgo intanto oltre 1500 le vittime legate al forno dopo che ieri al 339 persone sono morte nella provincia dello hubei sei medici deceduti abone primo caso in Africa il governo americano ha deciso di evacuare i suoi cittadini quarantena da giorni sulla Diamond Princess navi da crociera bloccata nella Baia di Yokohama in Giappone prosegue il braccio di ferro Conte Renzi se vuole cima siamo alleati non sudditi dice leader d’Italia vivamente la ministra Bellanova Fermati la sfiducia Bonafede non è all’ordine del giorno è la compagna di partito Maria Elena Boschi Invece parla dell’argomento come un nodo che affronteremo no a ponteterra ho una programma da realizzare repliche il presidente del consiglio per il ministro Gualtieri governo arriva a fine legislatura il 100% il primo test per la maggioranza martedì azionato con il voto sul decreto intercettazioni a Palazzo Madama e calce responsabile in caso di sfiducia del cane vita potrebbero sostenere il governo l’Italia esce indenne dalla revisione della lista dei prodotti soggetti a darsi che gli Stati Uniti emanato lo scorso ottobre a seguito della sentenza del VCO sul caso Airbus dal confronto tra i codici doganali riportati dall’ufficio delle rappresentante americano per il commercio nelle liste di ottobre odierna non risultano Infatti colpiti prodotto italiano dettato quindi scongelato il rischio che la revisione potesse estendersi ad altri importanti settori del nostro Export sul mercato americano Washington invece aumentato dal 10 al 15% i dati giovedì così herbatintdall’Europa e si terrà questa mattina nel vecchio Palazzo di Giustizia di mansura Sul delta del Nilo udienza del riesame per decidere sul provvedimento di custodia cautelare emesso contro Patrick Giorgio zaki lo studio dell’Università di Bologna arrestata riempiono Egitto con accuse di propaganda eversiva essere esaminato il ricorso dei legali di Inzaghi contro la detenzione di 15 giorni decisi al 8 Febbraio Si è accorto il giorno verrà scarcerato altrimenti resta fissata l’udienza del 22 febbraio in cui i giudici decideranno se proroga rumeno la custodia cautelare di altri 15 giorni voltiamo pagina la polizia postale di Catania ha denunciato per lesioni personali minacce aggravate 2 di 14 11 anni che hanno aggredito dei loro coetanei all’uscita della scuola media che frequentano una di loro ha ripreso la violenza con uno smartphone È diffuso il video sui social network le indagini sono state avviate dopo una segnalazione della della scuola parliamo ora della scuola ancora di scuola di sicurezza in particolare ai nostri microfoni il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacificoil 29 Febbraio si coltiva a Palermo importantissimo convegno sulla che cosa sul tema della sicurezza delle scuole è organizzato da Udine per udire i ministri competenti messo distruzione ministro della salute della funzione pubblica e ministro del lavoro per discutere su questo numero che è proprio partito del ministro del lavoro è chiusa gennaio questa consultazione pubblica su cosa riformare del testo unico sulla sicurezza nel pubblico impiego udirà sempre fin dalle prime edizioni parlamentari ha sempre manifestato dalla politica necessità e si introduca un titolo specifico da una norma di legge specifica che riguardi la materia della sicurezza nella scuola perché la situazione del dirigente scolastico e Anomala il datore di lavoro non ha potere di spesa degli interventi nel settore degli difficili quindi è molto importante andare ad affrontare questo tema capire cosa si può fare sia per tutelare il profilo del dirigentesia per tutelare l’utenza ai lavoratori è molto importante quindi partecipare a questo convegno o dire invito tutti i dirigenti scolastici poi Artemia interverranno diversi tutte le forze politiche e degli esperti che andranno dal loro punto di vista un giudice un ingegnere un ex provveditore andranno a dare il loro contributo per arricchire un dibattito che devi interessare c’è interesse tutti i dirigenti scolastici bene quindi ti aspettiamo tutti a Palermo il 29 Febbraio importante contatta la segreteria per capire com’è per te partecipare all’incontro È tutto Buon proseguimento di ascolto

